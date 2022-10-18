"Нашли ключик" - Эксперты рассказали, сколько Россия ещё будет "кошмарить" Украину дронами-камикадзе

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.10.2022 07:19 , Обновлено: 17.10.2022

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина вечером 17 октября рассказал, что россияне нашли способ обходить украинскую ПВО ещё долгое время.

По словам Алексея Арестовича, два-три месяца Россия “может кошмарить” Украину дронами, как в последние дни.

«Они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия [иранских] БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов», – сказал советник Офиса президента Украины.

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В свою очередь, военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко в интервью TSN.ua [link href=“https://tsn.ua/ru/ato/massirovannye-ataki-imenno-po-ponedelnikam-ekspert-nazval-prichinu-napadeniya-dronov-2181733.html” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link], что российские специалисты усовершенствовали иранские дроны за последнюю неделю.

“Сегодняшний удар дронами свидетельствует о том, что Россия использует их исключительно как компенсацию ракетному вооружению. Последнее она не может производить десятками ежедневно, поэтому масштабно переходит на дроны. С беспилотниками у них гораздо лучшая ситуация – их они получают от Ирана, где есть запас”, - рассказал эксперт.

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“Россияне модернизировали беспилотники, после чего эти аппараты повысили точность ударов и способны преодолевать не 200 км, а больше, - уточнил он. - Как известно, эти дроны имеют инерциальную систему наведения. Однако, в последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАСС. Благодаря этому блоку точность Shahed-136 значительно увеличивается”.

Ранее Телеграф сообщил, что Украина уничтожила 37 российских беспилотников с вечера воскресенья, что составляет около 85-86% от числа задействованных в атаках, сообщил в понедельник представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

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