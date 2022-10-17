Украина назвала Иран соучастником терроризма. ЕС подготовил санкции

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Опубликовано: 17.10.2022 21:25 , Обновлено: 04.07.2024

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с атаками российских дронов-камикадзе иранского производства на Киев и другие города. В то же время, в ЕС почти завершили сбор доказательств соучастия Ирана в агрессии против Украины.

В заявлении МИД Украины говорится: “Российская Федерация продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства”.

По данным Киева, “только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостах и детских площадках в ряде украинских городов”.

“Погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве. Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины”, - завивли в МИД Украины.

Видео ночной работы ПВО и просто автоматчиков в Киеве по уничтожению российско-иранских дронов:

https://twitter.com/raging545/status/1582073784281931776?s=20&t=zsja0sNg9a7MStTzcKE7_Q

https://twitter.com/mdfzeh/status/1582071784278327299?s=20&t=zsja0sNg9a7MStTzcKE7_Q

ЕС расследует участие Ирана в атаках на Украину

В этот же день государства-члены ЕС поддержали введение новых санкций в отношении Тегерана, если будет доказана его военная поддержка войны России на Украине после нападений на Киев. Сейчас там собирают доказательства.

На переговорах в понедельник, 17 октября, министры иностранных дел стран европейского блока достигли принципиального предварительного консенсуса по введению санкций против Тегерана за поставку Москве беспилотников “Шахед-136”, если она получит неопровержимые доказательства того, что они используются против Украины, на чем настаивал Киев.

“Значительная группа государств-членов высказалась за санкции, - [link href=“https://www.ft.com/content/fb688526-5d09-4c03-9a43-16ccd18d4728” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Financial Times министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра после встречи в Люксембурге. - Все доказательства или все вещи, которые мы видели, ясно указывают на причастность [Ирана]”.

“Мы собираем доказательства и готовы реагировать с помощью имеющихся в нашем распоряжении инструментов”, - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после встречи в понедельник, которая включала обсуждение разведданных.

“Эти [санкционные] процессы должны основываться на доказательствах. Доказательства существуют, они были предоставлены соответствующими разведывательными службами, - добавил Боррель. - Как только все доказательства будут доступны, а их уже много, я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы с будущими шагами, предпринятыми государствами-членами”.

В свою очередь, Тегеран отрицает, что его беспилотники используются Россией в войне.

Ранее Телеграф сообщил, что Украина уничтожила 37 российских беспилотников с вечера воскресенья, что составляет около 85-86% от числа задействованных в атаках, сообщил в понедельник представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

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