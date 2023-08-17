Первое судно успешно прошло по новому «зерновому» в Черном море, предложенному Украиной

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Опубликовано: 17.08.2023 08:08 , Обновлено: 04.07.2024

Первое гражданское судно - контейнеровоз "Joseph Schulte" - успешно прошло по новому гуманитарному коридору, предложенному Украиной после выхода России из зерновой сделки. К вечеру 16 августа судно благополучно достигло территориальных вод Румынии.

Глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко на своей странице в Facebook продемонстрировал путь судна на картах. Специалист пояснил, что контейнеровоз благополучно прошел по новому коридору, лишь два раза, на коротких отрезках маршрута, выходя за пределы территориальных вод Украины.

По словам Клименко, “Joseph Schulte” доказал, что “зерновой коридор из украинских портов возможен без России”. Он также высказал предположение о том, что экипаж судна, скорее всего, был украинским.

“Ни один моряк в мире, как мне кажется, не мог бы так рискнуть – особенно после ночной атаки врага на дунайские порты”, - заявил Клименко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие “важным шагом к возобновлению свободы судоходства в Черном море”.

Напомним, “Joseph Schulte” вышел из порта Одессы, где он оставался с 23 февраля 2022 года, утром в среду, 16 августа. Он направился в один из турецких портов по коридору, предложенному украинскими властями для эвакуации судов, застрявших в портах Одессы, Черноморска и Южного с начала войны.

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Отметим, что сам маршрут лежит через территории, где, по словам Киева, высока угроза удара со стороны российских военных, а также есть опасность натолкнуться на дрейфующие мины. В связи с этим капитан или владелец судна перед выходом по данному маршруту обязан официально подтвердить свою готовность к “работе в опасных условиях”.

Как ранее сообщал Телеграф, 13 августа Россия впервые обстреляла гражданское судно, идущее в Украину, вне украинских портов с момента выхода из зерновой сделки. Российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы по сухогрузу “Сукра Окан” под флагом Палау в юго-западной части Черного моря.

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Это произошло после того, как в июле Москва вышла из черноморской зерновой сделки, заявив, что впредь все корабли, направляющиеся в украинские воды, будут рассматриваться как “потенциальные перевозчики оружия.

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