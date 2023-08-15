Минобороны РФ показало видео захвата гражданского судна в Черном море
Министерство обороны России 15 августа опубликовало видео захвата и досмотра сухогруза «Сукра Окан», который шел под флагом Палау в украинский порт. Речь идет об инциденте, произошедшем утром 13 августа.
На кадрах видно, как корабль сначала облетает вертолет (как пишет ведомство, Ка-29), а затем на судно высаживаются российские военные — в форме и с оружием в руках.
Слышно, как они кричат, чтобы сотрудники на судне остановили корабль. Те закладывают руки за голову и становятся на колени.
Затем военные беседуют с работниками и проверяют документы.
Также в Минобороны РФ заявили, что российские военные провели досмотр в помещениях корабля «на предмет проверки наличия запрещенных грузов».
В ведомстве утверждают, что после на «Сукра Окан» составили “проверочный протокол”, а само судно продолжило движение.
Напомним, 13 августа в Минобороны РФ заявили, что российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы по грузовому судну под флагом Палау.
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При этом 14 августа ни в Украине, ни в Турции официальные лица и ведомства не смогли подтвердить версию инцидента, озвученную Минобороны РФ. Турецкие СМИ крайне негативно восприняли заявление российского Минобороны, а в Украине Россию обвинили в нарушении норм международного морского права.
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Напомним, что в июле Россия вышла из черноморской зерновой сделки, которая позволила Украине продолжать экспорт сельскохозяйственной продукции через Черное море. Москва заявила, что все корабли, направляющиеся в украинские воды, потенциально могут перевозить оружие.
В ответ Украина заявила, что будет рассматривать все суда, направляющиеся в российские порты Черного моря, как потенциальные военные цели.
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