«Перемирие не обсуждается» - В ЦАХАЛ заявили, что окружили Газу

Опубликовано: 02.11.2023 23:06 , Обновлено: 02.11.2023

Израильские сухопутные войска полностью окружили города Газа на севере сектора, заявил вечером в четверг, 2 ноября, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дэниэл Хагари.

По словам Хагари, израильские военные “атакуют позиции ХАМАС, его командные пункты, позиции и инфраструктуру для пуска ракет”, а также “уничтожают террористов в ближних боях”, сообщила газета Haaretz.

“Израильские военные ответят действиями, а не словами”, - заявил Хагари, комментируя ситуацию на северной границе Израиля, где террористическая группировка “Хезболла” в соседнем Ливане пригрозила объявить всеобщую мобилизацию шиитских формирований пойти войной на Израиль со всех направлений.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения огня в секторе Газа, к чему Израиль уже не раз призывали международные организации и некоторые страны, Хагари ответил, что “перемирие” в данный момент вообще не обсуждается”, сообщило издание Times of Israel.

При этом издание Kan News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху “рассматривает просьбу США о кратковременном гуманитарном прекращении огня”. По данным источника, речь идёт о “прекращении огня на несколько часов”.

Как ожидается, этот вопрос, в числе прочего, будет обсуждаться на встрече Нетаньяху с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который должен прибыть в Израиль 3 ноября.

Напомним, нынешнее военное противостояние исламистского движения ХАМАС и Израиля длится уже почти месяц - с 7 октября и масштабы военных действий пока лишь нарастают.

ЦАХАЛ и ХАМАС показали видео боёв в секторе Газа

Пойти на активную наземную операцию в секторе Газа ЦАХАЛ вынудило вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию и захват заложников из числа гражданских. В среду, 1 ноября, депутаты израильского парламента посмотрели новые видеокадры (45-минутная хроника) нападения террористов ХАМАС на кибуцы и города 7 октября. Однако кадры были настолько жестокими, что некоторые депутаты не выдержали и покинули зал.

«Было настолько болезненно» — В парламенте Израиля показали видео нападения ХАМАС на мирных жителей. Депутаты не выдержали

При этом Генеральная ассамблея ООН ещё неделю назад приняла резолюцию, предложенную Иорданией от имени группы арабских государств, в которой призвала “защитить мирное население Газы” и установить там “режим гуманитарного прекращения огня”. В МИД Израиля документ назвали “постыдным” и пообещали “уничтожить ХАМАС, точно так же, как мир поступил с нацистами” и террористической организацией “Исламское государство”.

Израиль отверг «постыдную» резолюцию ООН о перемирии в секторе Газа