Израиль отверг "постыдную" резолюцию ООН о перемирии в секторе Газа

Опубликовано: 28.10.2023 09:38 , Обновлено: 28.10.2023

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отверг резолюцию Генассамблеи ООН, предложенную арабскими странами и принятую большинством голосов вечером в пятницу, 27 октября. В ней ООН призывает к "немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта". В МИД Израиля документ назвали "постыдным" и пообещали "уничтожить ХАМАС, точно так же, как мир поступил с нацистами" и террористической организацией "Исламское государство".

“Мы категорически отвергаем постыдный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня», — написал он. По его словам, власти Израиля намерены «уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ”, — написал Эли Коэн на своей страничке в X (бывший Twitter).

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Отметим, что проект резолюции, предложенный Канадой, в которой предлагалось признать ХАМАС террористической организацией, Генассамблея ООН не одобрила - против высказались большинство мусульманских стран, а также Россия и Китай

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят в соцсетях внешнеполитического ведомства также назвал решение ООН “скандальным” и отметил, что ООН “в очередной раз раскрывает свое истинное лицо”, когда “становятся явными преступления террористической организации ХАМАС”.

Между тем, в ночь на 28 октября Армии обороны Израиля провела очередной этап наземной операции в секторе Газа. По данным израильских СМИ, произошел ряд столкновений между войсками и террористами ХАМАС, причем пехота ЦАХАЛа, боевые инженерные силы и танки остались в секторе Газа.

Издание Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ сообщило, что ВВС Израиля нанесли удары примерно по 150 подземным объектам террористической группировки ХАМАС, в результате чего было убито несколько террористов ХАМАС.

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Сообщения палестинской стороны о ситуации в секторе Газа стали весьма немногочисленны после того, как вечером на фоне бомбардировки израильскими ВВС регионе практически полностью остался без интернета и телефонной связи.

«Что-то будет» — Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе