"Было настолько болезненно" - В парламенте Израиля показали видео нападения ХАМАС на мирных жителей. Депутаты не выдержали

Опубликовано: 02.11.2023 15:18 , Обновлено: 02.11.2023

Депутаты парламента Израиля посмотрели 1 ноября новые видеокадры (45-минутная хроника) нападения террористов ХАМАСа на кибуцы и города 7 октября. Однако кадры были настолько жестокими, что некоторые депутаты не выдержали и покинули зал.

Видео содержало ряд сцен, которые ранее не публиковались как раз из-за чрезмерной жестокости. На случай нервных срывов в парламенте во время просмотра дежурила группа медиков и психологов.

«Мне почти удалось продержаться до конца. Я видела ужасные кадры, но когда появилась фотография убитого ребенка, образ был настолько болезненным и тяжелым, что я была вынуждена уйти. Этот образ навсегда останется в глубине моей души», — призналась депутат кнессета Наама Лазими.

Другой парламентарий, Михаэль Вальдингер, утверждает, что к вооруженным террористам присоединились толпы обычных жителей сектора Газа, которые также убивали израильтян.

«Пусть весь мир увидит, кто эти “случайные свидетели”, которые участвовали в варварстве и веселились, убивая маленьких детей», — заявил он, передает издание Bild.

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А тем временем, 2 ноября британская газета Sun показала свою обложку для очередного тиража, на которой показаны фото 32 детей, захваченных террористами ХАМАСа в секторе Газа.

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«Верните их домой. 32 невинных ребенка похищены террористами. Вот почему Израиль должен бороться со злом под названием ХАМАС», – написала редакция издания.

Ранее Телеграф сообщил, что десятки людей погибли в результате израильского воздушного налета на лагерь беженцев Джабалия на севере Газы, утверждают представители медицинских властей, контролируемых ХАМАС.

«Сопутствующий ущерб» — Израиль попробовал объяснить свой авиаудар по лагерю беженцев в Газе. Международная реакция