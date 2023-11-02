ЦАХАЛ и ХАМАС показали видео боёв в секторе Газа

🎥 Видео

Опубликовано: 02.11.2023 11:39 , Обновлено: 26.02.2025

Армия обороны Израиля опубликовала несколько видео на которых запечатлены бои с террористами в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что прорвали первую линию обороны террористов, благодаря предварительной разведке и тщательному планированию операции.

На видео видна работа бронетехники, пехоты и инженерных войск. А также есть видео работы авиации.

По данным ЦАХАЛ, за прошедшие сутки произошло несколько боестолкновений, в том числе ночью. Основные бои сейчас ведутся с террористическими ячейками на севере Газы. В армии Израиля утверждают, что уничтожили десятки боевиков, разрушили важные объекты ХАМАС.

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Война Израиля против ХАМАСА продолжается двадцать седьмой день. Прошло три недели после того, как террористы ХАМАСа убили по меньшей мере 1300 израильтян и ранил более 3300 человек в ходе варварского нападения.

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В секторе Газа министерство здравоохранения, контролируемое ХАМАСм, сообщило, что по меньшей мере 8 796 палестинцев были убиты. ХАМАС удерживают в заложниках более 240 солдат и гражданских лиц, которых они привезли в Газу, включая иностранных граждан, после набега на Израиль.

В среду договоренность между ХАМАСом и Египтом, заключённая при посредничестве Катара, позволила эвакуировать несколько сотен раненых жителей Газы и иностранных граждан. Как палестинцы, так и Армия обороны Израиля сообщают о ожесточенных боях внутри Газы.

Террористы ХАМАСа также публикуют видео боёв:

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