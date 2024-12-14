Парламент Южной Кореи со второго раза объявил импичмент президенту Ёлю

Опубликовано: 14.12.2024 13:18 , Обновлено: 14.12.2024

Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, который на прошлой неделе сперва ввёл, а потом отменил военное положение. "За" подобную меру высказались 204 из 300 членов однопалатного парламента — Национального собрания. "Против" оказались 85 депутатов, 3 воздержались, а ещё 8 голосов признали недействительными.

Для объявления импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 места, поэтому им нужно было заручиться поддержкой по меньшей мере 8 членов правящей партии «Сила народа».

К слову, на минувшей неделе в парламенте уже прошло голосование по импичменту Юн Сок Ёля. Первоначально «Сила народа» планировала поддержать соответствующий законопроект, однако после того как президент извинился за введение военного положения и пообещал отдать управление страной ей, партия изменила своё решение, передало местное информагентство Yonhap News.

[info_b]Интересно, что с основания Республики Корея в 1948 году импичмент объявляли всего двум президентам: Но Му Хёну в 2004 году (правда, Конституционный суд отменил решение об импичменте и восстановил его в должности) и Пак Кын Хе в 2016 году.[/info_b]

Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

Что по этому поводу думает сам президент?

В четверг, 12 декабря, Юн Сок Ёль выступил с видеообращением, в котором назвал введение военного положения «крайне выверенным политическим суждением», призванным «защитить нацию и нормализовать государственные дела». Он также заявил, что его решение отправить армию к парламенту “нельзя считать мятежом”. Вслед за этим глава «Силы народа» Хан Дон Хун добавил, что пересмотрел свою позицию и теперь будет голосовать “за” импичмент.

В тот же день парламент принял законопроекты о назначении специальных прокуроров для расследования возможных правонарушений со стороны Юна и его жены, а также два ходатайства об импичменте министра юстиции Пак Сон Чжэ и главы Корейского национального полицейского управления Чо Чжи Хо за их участие в введении военного положения.

Что будет дальше?

Согласно местному законодательству, после объявления импичмента Ёль тут же лишится своих полномочий. Ожидается, что премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су станет временно исполняющим обязанности президента, пока законность процедуры подтверждает Конституционный суд. Решение по делу должны вынести в течение 180 дней.

Интересно, что из-за вакантных мест судейских позиций, которых сейчас 3 из 9, для утверждения импичмента Ёля понадобится единогласная поддержка всех шести законников. Если хотя бы один из них выскажется против, дело будет отклонено, сообщило Yonhap News.

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В случае, если Конституционный суд одобрит импичмент Юна, в стране назначат новые президентские выборы в течение следующих 60 дней. Если же Конституционный суд не поддержит решение парламента, то Юна восстановят в должности. При этом президент сам может уйти в отставку, если признает такое решение верным на фоне растущего общественного недовольства.

[info_b]Согласно недавнему опросу Gallup Korea, рейтинг Юн Сок Ёля упал до рекордно низкой отметки в 11%, а 75% респондентов поддержали немедленный импичмент президента. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по делу о государственной измене из-за введения в стране военного положения. Фигурантами также стали бывший министр обороны, один из генералов и глава Министерства внутренних дел. Об этом сообщило местное информагентство Yonhap News.

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