Президента Южной Кореи обвинили в госизмене из-за введения военного положения. Что грозит?

Опубликовано: 05.12.2024 15:06 , Обновлено: 05.12.2024

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по делу о государственной измене из-за введения в стране военного положения. Фигурантами также стали бывший министр обороны, один из генералов и глава Министерства внутренних дел. Об этом сообщило местное информагентство Yonhap News.

По данным издания, в полицию поступило две жалобы: от оппозиционной партии «Возрождение Кореи» и группы из 59 активистов. В них обвинения выдвинули не только против президента, но и в отношении подавшего в отставку министра обороны Кима Ён Хена, командовавшего военным положением начальника штаба сухопутных войск Пака Ан Су и министра внутренних дел Ли Сан Мина.

В заявлениях перечислены обвинения в госизмене и других связанных с этим преступлениях за их роль в объявлении и отмене военного положения. Подобные жалобы поступили также в прокуратуру и управление по расследованию коррупции высокопоставленных чиновников. По данным Yonhap News, ведомства рассматривают вопрос, проводить собственные расследования или передать их в полицию.

[info_b]Юн Сок Ёль победил на выборах президента весной 2022 года с 48,59% голосов. Тогда он выступил как кандидат от консервативной партии «Сила народа», которая потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах 2024 года. В настоящее время она имеет лишь 108 голосов (из 300), против 170 у оппозиционной Демократической партии.[/info_b]

Что это было?

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на несколько часов ввёл военное положение из-за конфликта с оппозиционными партиями в парламенте. В частности, они не могли принять проект бюджета на будущий год, а также пытались добиться импичмента для нескольких высокопоставленных чиновников.

На улицы Сеула вывели военную технику, в то время как солдаты заблокировали вход в здание парламента. Спустя 150 минут после объявления военного положения депутаты проголосовали за его отмену. Ранним утром Юн Сок Ёль согласился на это и парламент вновь проголосовал «за».

После этого оппозиция внесла предложение об импичменте президента, которое должны рассмотреть 7 декабря. Если депутаты примут отставку, то обязанности главы государства до новых выборов будет исполнять премьер-министр Хан Доксу. Если Конституционный суд не утвердит импичмент, то Юн Сок Ёль может остаться на своём посту.

Ранее Telegraf.news писал, что в Южной Корее пообещали подумать над поставками оружия Украине. Об этом заговорили на фоне информации о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика отправила в Россию 1,5 тысяч спецназовцев для возможного участия в войне с Украиной.

В Южной Корее пообещали подумать над поставками оружия Украине. Для наступления?