Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

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Опубликовано: 03.12.2024 17:53 , Обновлено: 03.12.2024

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телевизионном обращении к нации объявил о введении в стране военного положения. По его словам, это необходимо для "защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи и для устранения антигосударственных элементов". Об этом во вторник днём сообщил британский телеканал BBC.

Юн Сок Ёль заявил, что такое решение принято для вывода из страны “просеверокорейских сил” и “защиты либерального конституционного строя”. При этом президент отметил, что “у него нет другого выбора”, кроме как ввести военное положение. Вместе с этим он не уточнил, какие именно меры будут приняты в ближайшее время.

[info_b]Военное положение предусматривает временное правление военных и обычно вводится во время вооружённого конфликта, восстания или стихийного бедствия. В этот период главнокомандующий обладает неограниченными полномочиями издавать законы и заставлять население их соблюдать. Как правило, его вводят на определённый срок, однако теоретически оно может длиться бесконечно.[/info_b]

По словам Ёля, всё это может доставить гражданам “некоторые неудобства”, однако “власти сделают всё, чтобы их минимизировать”. Также президент подчеркнул: во внешней политике изменений не произойдёт, поскольку Южная Корея “выполняет свои обязанности и вклад в международное сообщество», передало местное информагентство Yonhap News.

Как отмечает британский телеканал Sky News, помимо прочего консерваторы во главе с президентом не смогли договориться с демократами насчёт бюджета Южной Кореи на следующий год. В понедельник министры выразили протест против решения оппозиции сократить более чем на четыре триллиона вон расходы правительства по предложенному бюджету. Юн заявил, что это “подрывает основное функционирование государственной администрации”.

[info_b]Юн Сок Ёль победил на выборах президента весной 2022 года с 48,59% голосов. Тогда он выступил как кандидат от консервативной партии «Сила народа», которая потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах 2024 года. В настоящее время она имеет лишь 108 голосов (из 300), против 170 у оппозиционной Демократической партии.[/info_b]

После объявления военного положения Демократическая партия Южной Кореи призвала всех своих членов срочно собраться в Национальном собрании. Её лидер Ли Джэ Мён назвал действия президента “неконституционными” и “незаконными”. В то же время лидер «Силы народа» Хан Дон Хун также счёл «неправильным» решение президента о введении военного положения. Он пообещал остановить его действия «вместе с народом».

Обновлено Позднее стало известно, что Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. По данным местного информагентства Yonhap News, 190 членов из 300 членов парламента проголосовали за резолюцию, требующую отмены решения Юн Сок Ёля. По закону для этого достаточно большинства, то есть 151 депутата.

Ранее Telegraf.news писал, что в Южной Корее пообещали подумать над поставками оружия Украине. Об этом заговорили на фоне информации о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика отправила в Россию 1,5 тысяч спецназовцев для возможного участия в войне с Украиной.

В Южной Корее пообещали подумать над поставками оружия Украине. Для наступления?