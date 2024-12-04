Президент Южной Кореи отменил военное положение и отозвал спецназ из здания Нацассамблеи

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Опубликовано: 04.12.2024 08:02 , Обновлено: 04.12.2024

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль утром 4 декабря под давлением депутатов отменил военное положение, введённое накануне. В таком режиме страна провела всего шесть часов, однако за это время в здании Национальной ассамблеи успели развернуть Войска военного положения, принадлежащие Командованию спецопераций.

Об отмене военного положения президент объявил в прямом эфире из президентской канцелярии Ёнсан. Он признал, что своё решение принял “по просьбе Национального собрания”, которое накануне выступило решительно против введения военного положения в стране. Такой режим, по сути, вводил запрет на любую политическую деятельность в стране, что позволило бы президенту и его сторонникам избежать грозящего импичмента, сообщило южнокорейское агентство Yonhap News.

“Я объявил военное положение с решительным желанием спасти страну от антигосударственных сил, которые пытаются парализовать основные функции страны и разрушить конституционный порядок либеральной демократии. Однако в связи с просьбой Национального собрания об отмене военного положения военное положение было приостановлено”, - заявил в своём телеобращении к нации Юн Сок Ёль.

Одновременно с этим президент резко раскритиковал попытки Демократической партии Тобуро, которая в настоящее время контролирует Нацсобрание Южной Кореи, принять проект госбюджета на следующий год и объявить импичмент президенту и депутатам второй по численности в парламенте партии “Сила народа”, которую и представляет действующий президент.

По слова президента, с момента начала работы Национальной ассамблеи 22-го созыва в июне прошлого года импичмент был объявлен уже 9 правительственным чиновникам, что политик назвал “совершенно беспрецедентной ситуацией”.

Он призвал Национальную ассамблею “немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют функционирование государства” посредством импичментов, “законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом”. Впрочем, именно этого - импичмента президента - требовали сторонники правящей партии, выходя на улицу с протестами в последние дни. Теперь же эти люди требуют и вовсе арестовать Юн Сок Ёля за попытку “военного переворота”.













Между тем, войска спецопераций, который были направлены в здание Нацассамблеи по указанию президента после введения военного положения, были отозваны. По Сети разлетелись кадры того, как военные вступили в столкновение с сотрудниками и охраной Национального собрания. Те пытались забаррикадировать входы в здание, чтобы не позволить военным взять контроль над Нацассамблеей и не допустить возможных задержаний депутатов, выступивших против введения военного положения в стране.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Юн Сок Ёль объяснял необходимость введения в стране военного положения “защитой страны от коммунистических сил Северной Кореи” и необходимостью “устранения антигосударственных элементов”. Юн Сок Ёль заявил, что такое решение принято для вывода из страны «просеверокорейских сил» и «защиты либерального конституционного строя».

Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение