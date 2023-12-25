Папа Римский процитировал Толкина во время Рождественской мессы

Опубликовано: 25.12.2023 08:46 , Обновлено: 25.12.2023

Папа Римский Франциск отслужил полуночную мессу в канун Рождества в базилике Святого Петра. Там собралось несколько тысяч верующих. Среди них были высокопоставленные лица Римской курии, представители дипломатического корпуса, а верующие со всех континентов могли присоединиться к службе с помощью трансляции во многие страны мира.

«Наше сердце сегодня в Вифлееме», — сказал Франциск. В своей проповеди во время ночной мессы в базилике Ватикана Папа упомянул перепись населения, проводившуюся во время рождения Иисуса. Как отметил Франциск, перепись, проведенная более двух тысяч лет назад, выявляет «нить мира, стремящегося к власти и могуществу, известности и славе, где все измеряется успехом и результатами, числами и цифрами». «Это, — сказал Фрэнсис, — одержимость эффективностью».

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Он обратил внимание на контраст: «Пока император подсчитывает жителей мира, Бог входит в него почти тайно; в то время как те, кто повелевает, стараются пополнить ряды великих исторических деятелей, Царь истории выбирает путь малости».

«Царь Давид, — сказал Папа, — поддался искушению большого числа людей и нездоровому притязанию на самодостаточность». Он отметил, что Иисус родился в Вифлееме - городе Давида - и “никого не наказывает за проведение переписи, но смиренно позволяет себя пересчитать”.

Папа Римский также заявил, что: Бог «не использует волшебную палочку, он не является коммерческим идолом всего сразу; он не спасает нас нажатием кнопки, но приближается к тому, чтобы изменить реальность изнутри».

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Он призвал верующих взглянуть на «живого и истинного Бога», который «справедлив и проникает в нашу несправедливость». Он пояснил, что Рождество – это не «смесь сентиментальных чувств и мирских удобств, а невероятная нежность Бога, который есть сострадание и милосердие”.

Папа процитировал слова из письма Дж. Р. Р. Толкина своему сыну от 1941 года : «Я предлагаю вам одну великую вещь, которую следует любить на земле: Святое Дар. Там вы найдете романтику, славу, честь, верность, истинный путь всю твою любовь в мире».

Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский Франциск посетил Улан-Батор, столицу Монголии, где сделал ряд неоднозначных заявлений. В итоге вопрос, что происходит с Понтификом, активно обсуждают в прессе. Кажется, особенно возмущены его последними проимперскими заявлениями в Польше. Папу Римского даже обвинили в неоимпериализме.

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