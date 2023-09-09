"Папа Римский стал пророссийским" - У Зеленского отвергли возможность Ватикана стать посредником

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.09.2023 09:26 , Обновлено: 09.09.2023

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что считает Папу Франциска пророссийским. По словам украинского политика, Ватикан потерял свой авторитет после нескольких последовательных заявлений понтифика.

“Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации святого престола. Второе - абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять”, - сказал Михаил Подоляк.

“Это теперь очевидно, - сказал он. - Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость».

“Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию. Это было не в первый раз, но сначала там как-то все это микшировалось. То есть делали вид, что мы этого не видим, но сегодня понятно, что человек занимает пророссийскую позицию. И, соответственно, это очень негативно отражается на войне”, - сказал Михаил Подоляк.

Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский Франциск посетил Улан-Батор, столицу Монголии, где сделал ряд неоднозначных заявлений. В итоге вопрос, что происходит с Понтификом, активно обсуждают в прессе. Кажется, особенно возмущены его последними проимперскими заявлениями в Польше. Папу Римского даже обвинили в неоимпериализме.

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