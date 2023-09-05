"Вышел из-под контроля" - Папа Римский снова попал в скандал после предложения повторить опыт Чингисхана

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.09.2023 11:13 , Обновлено: 05.09.2023

Папа Римский Франциск посетил Улан-Батор, столицу Монголии, где сделал ряд неоднозначных заявлений. В итоге вопрос, что происходит с Понтификом, активно обсуждают в прессе. Кажется, особенно возмущены его последними проимперскими заявлениями в Польше. Папу Римского даже обвинили в неоимпериализме.

Во время визита в столицу Монголии, отметив, что в этом году исполняется 860 лет со дня рождения Чингисхана, который сформировал крупнейшую в мире империю, Папа Франциск высоко оценил его способности.

“Тот факт, что империя могла охватывать такие отдаленные и разнообразные земли на протяжении веков, свидетельствует о замечательной способности ваших предков признавать выдающиеся качества народов, проживающих на ее огромной территории, и ставить эти качества на службу общему развитию”, - сказал Франциск.

“Эта модель должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни”, - сказал он, попросив Бога “даровать, чтобы сегодня на земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, произошло обновление, уважительное к международным законам, что когда-то было и в Pax Mongolica, то есть отсутствие конфликтов”.

[info_b] Понтифик упомянул Pax Mongolica, что по-латыни означает “монгольский мир” — это период относительной стабильности в Евразии в 13-14 веках внутри Монгольской империи. Однако сама империя строилась на крови, грабежах и разрушениях. Многие средневековые летописцы и современные историки описывают завоевания Чингисхана как массовые разрушения в беспрецедентных масштабах, которые привели к резкому сокращению населения в некоторых регионах в результате как массовых истреблений, так и голода.

Оценки числа людей, погибших в результате военных кампаний Чингисхана, варьируются от четырёх миллионов, по самым скромным подсчетам, до шестидесяти миллионов в самых широких исторических исчислениях.[/info_b]

“Не может себе позволить такого невежества”

Такая неоднозначная отсылка к достижениям Монгольской империи произошла после недавнего призыва Франциска к российской молодежи чтить достижения Российской империи и “идти вперёд”. Что было критически воспринято в Украине, Литве и Польше — странах, которые какое-то время входили в состав Российской империи.

«Папа не может себе позволить такого невежества. Я не понимаю, почему его окружение позволяет Франциску скомпрометировать себя в глазах мира», — заявил Ярослав Маковски, теолог, философ, публицист, автор множества книг о жизни Папы.

“На мой взгляд, происходят совершенно немыслимые вещи, потому что Папа Франциск разбивает на куски свой моральный авторитет, используя или входя в поле геополитики”, - заявил теолог.

“Каждый Папа имеет определенное наследие, у Франциска тоже есть свое латиноамериканское наследие, и отчетливо видна некоторая любовная слепота по отношению к России, а иногда и непонятная ненависть к Соединенным Штатам”, - считает Маковски.

На вопрос, является ли окружение Папы, вокруг которого существуют, среди прочего, кардиналы из Великобритании, Швейцарии, Италии, Франции или Польши не имеют влияния на Франциска, отмечает Маковский, что есть много признаков того, что папа вышел из-под контроля бюрократов в Ватикане.

“Возможно, мы можем объяснить это еще раз его темпераментом, который, несомненно, пропитан такого рода безрассудством, ведь Папа не раз удивлял нас своими высказываниями, которые потом корректировал Святой Престол. Папа делает это на почве, которая не является его естественным пространством, то есть на почве геополитики. В этом смысле мне как католику это совершенно непонятно”, - признался Ярослав Маковски.

“Оправдание великой резни”

В свою очередь издание Wirtualna Polska и вовсе назвало слова Папы Римского “оскорбительными”.

“Если применить к этим словам научную меру, то скрывать нечего, они неоправданы. Исторически неверно утверждать, что империя Чингисхана построила мир без конфликтов. Это заявление также оскорбительно для сотен тысяч убитых ордой христиан, исламистов и буддистов, для 90% убитых жителей Киева и для десятков тысяч женщин, взятых в плен и ранее жестоко изнасилованных. Эти слова, если их проанализировать с исторической точки зрения, также являются оправданием великой резни, великих убийств и великих грабежей, а также имперской политики”, - говорится в статье Томаш Терликовского.

“Папа (и, к сожалению, его соратники) смотрят на мир с латиноамериканской точки зрения, а это значит, что опыт монгольского нашествия им чужд . Для них это просто далекая история, о которой они явно не имеют представления. Точно так же, как они понятия не имеют об истинной истории Петра I и Екатерины II”, - считает автор.

“Их судьба, как и история империи Чингисхана, для них лишь кирпичик, с которым можно составить любую историю, лишь бы она была «выгодна». Факты, реальность и истина не имеют никакого значения в этой «постмодернистской игре» с нарративами. Текущая политическая эффективность имеет значение”, - говорится в статье wp.pl.

По мнению автора статьи, Папа Римский так усердно пытается понравится представителям восточных и южных, азиатских стран, потому что Католическая церковь теряет свои позиции на Западе.

“Для него Запад — это приходящий в упадок мир, где христианство теряет свое значение и где ценности, предлагаемые Церковью, часто считаются анахронизмом и даже опасными для либеральной реальности”, - считает Томаш Терликовски.

Ватикан, по мнению автора wp.pl, под руководством Франциска признал, что империи должны быть главными игроками на карте мира. Они должны диктовать условия, они должны создавать пространство мира. Меньшие страны, у которых нет имперских устремлений с этой точки зрения, должны подчиниться или быть порабощенными именно для того, чтобы наступил мир.

“Не имел в виду империализм”

Напомним, ранее Папа Римский Франциск по видеосвязи обратился к российской молодежи, где назвал их “наследниками великой Матушки России, большой России Петра I, Екатерины I” и призвал не забывать и не отказываться от своего исторического “великого наследия”.

Папа римский поблагодарил россиян

Позднее представитель Ватикана Маттео Бруни выступил с заявлением, в котором говорится, что высказывания Папы были направлены на то, чтобы «поощрить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России» и что высказывания понтифика «определенно не были направлены на прославление имперской логики тех, кто у власти».

Папа Франциск тоже отреагировал на критику, заявив в понедельник, что он не имел в виду империализм, когда недавно говорил о «Великой России» во время онлайн-беседы с молодыми российскими католиками. Свои намерения он объяснил во время пресс-конференции в самолете, летевшем из Улан-Батора в Рим.

«Я сказал молодым россиянам, что они должны получить свое наследство, то есть не искать его где-то еще, чтобы получить его. И какое наследие? Великая Россия, русская культура, красота и большая глубина. Их не должны уничтожать политические проблемы, — сказал Франциск. - Что касается империализма, я не имел в виду империализм, когда говорил это. Я говорил о культуре, о ее передаче, а не об империализме. Всегда должен быть диалог. «Я об этом и говорил”.

“Говоря о великой России, может быть, не столько географически, сколько культурно, я подумал о том, чему нас учат в школе: Петр I, Екатерина II… Что не совсем правильно. Я не знаю. Пусть нам расскажут историки”, - признался он.

Ранее Телеграф писал, что на ситуацию резко отреагировали украинские власти, назвав слова Понтифика «империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «потребностью» в спасении «великой Матери России».

«Очень досадно» — В Украине ответили на заявление папы римского о «наследниках великой Матушки-России»