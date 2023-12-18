Папа Римский разрешил католическим священникам благословлять однополые браки. Но не признавать

Опубликовано: 18.12.2023 19:33 , Обновлено: 18.12.2023

Папа Римский Франциск разрешил священникам благословлять однополые пары, но с условием, что это не будет считаться частью церковных ритуалов или литургий, говорится в знаковом постановлении Ватикана.

В документе из доктринального управления Ватикана говорится, что такие благословения не узаконивают однополые браки, но будут знаком того, что “Бог приветствует всех”.

В нем говорилось, что священники должны самостоятельно принимать решение в каждом конкретном случае и “не должны препятствовать или запрещать близость Церкви к людям в каждой ситуации, в которой они могли бы обратиться за Божьей помощью через простое благословение”.

В октябре 2023 года Папа Римский намекнул на официальное изменение относительно однополых браков в ответе на вопросы пяти кардиналов-консерваторов перед синодом епископов в Ватикане.

С момента своего избрания в 2013 году Франциск пытался сделать Церковь, насчитывающую 1,3 миллиарда членов, более толерантной для ЛГБТ, не меняя моральную доктрину об однополых отношениях. Это встретило противодействие среди некоторых епископов.