Папа Римский призвал "проигрывающую" в войне в Украине сторону поднять белый флаг

Опубликовано: 09.03.2024 21:20 , Обновлено: 09.03.2024

В интервью швейцарскому телеканалу Папа Римский Франциск заявил, что на войну в Украине есть "проигравшая" сторона и ее представители должны найти в себе смелость поднять белый флаг и начать переговоры о мире.

Полное интервью с Лоренцо Буччеллой для программы “Клише” было записано в начале февраля и выйдет в эфир швейцарского телеканала 20 марта. Однако ватиканские СМИ опубликовали некоторые подробности.

В интервью Папа Римский поделился своими мыслями о войнах, особенно о войне России против Украины. Он заявил, что обе стороны в любой войне всегда должны садиться за стол переговоров для проведения мирных переговоров.

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“Переговоры никогда не являются капитуляцией, - сказал он. - Нужно мужество, чтобы не довести страну до самоубийства”. Говоря о мирных переговорах, Папа Римский призвал стороны войны на Украине “не стыдиться вести переговоры до того, как ситуация ухудшится”.

Однако, заметил, что в первую очередь о переговорах долга думать проигрывающая сторона. Так он ответил на вопрос о его отношении к возможному поражению Украины. Франциск утверждает, что считает сильнее того, кто думает о людях и видит ситуацию, и у кого “есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры”.

“Когда вы видите, что вас побеждают, что дела идут не очень хорошо, необходимо набраться смелости для переговоров. Вам может быть стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя ведите переговоры. Ищите какую-нибудь страну, которая может выступить посредником. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока все не стало хуже”, - заявил Папа Римский, не назвав кого считает проигравшей страной.

Ранее Телеграф сообщил, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что считает Папу Франциска пророссийским. По словам украинского политика, Ватикан потерял свой авторитет после нескольких последовательных заявлений понтифика.

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Ранее Папа Римский, на самом деле, по видеосвязи обратился к российской молодежи в рамках X Всероссийской встречи католической молодежи, прошедшей в Санкт-Петербурге. Он призвал молодых людей в России не забывать и не отказываться от своего исторического “великого наследия” и выразил им благодарность.

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