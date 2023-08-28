Папа римский поблагодарил россиян

Опубликовано: 28.08.2023 08:06 , Обновлено: 04.07.2024

Папа римский Франциск по видеосвязи обратился к российской молодежи в рамках X Всероссийской встречи католической молодежи, прошедшей в Санкт-Петербурге. Он призвал молодых людей в России не забывать и не отказываться от своего исторического "великого наследия" и выразил им благодарность.

“Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим”, - цитирует понтифика телеграм-канал BRIEF.

Благодарность же молодым людям в России папа римский выразил за их “способ быть россиянами”.

“Спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами”, - обратился он к участникам католического молодёжного форума.

По данным информационного агентства Agenzia Fides, вопросы, которые участники встречи по видеосвязи задавали папе римскому Франциску, касались, в том числе, и войны в Украине. В частности, одна из девушек задала понтифику вопрос о том, как следует использовать дипломатию для мирного разрешения военного конфликта в Украине. На что Франциск ответил, что “дипломатия - это путь, на котором единство имеет большее значение, чем конфликт”.

“Настоящая дипломатия не боится конфликтов, но и не подчеркивает их: она принимает конфликты и движется вперед с ними посредством диалога и молитвы. Понимание позиции другого, а также ограничение ошибок”, - пояснил понтифик, подчеркнув, что “хорошие дипломаты приносят человечеству много пользы”.

“Работа непростая, но очень плодотворная. И это как с украинской ситуацией, так и с другими странами. Дипломатия всегда созидает, а не разрушает,” - добавил он.

Напомним, в конце апреля папа римский Франциск заявил, что Святой Престол участвует в “тайной мирной миссии” по прекращению войны в Украине.

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Уже в мае президент Украины Владимир Зеленский посетил Рим, где встретился с премьер-министром Джорджией Мелони, президентом Серджо Маттареллой и папой римским Франциском.

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