"Сказал, что это отсылка к Святой Троице" - Монахиня обвинила священника в принуждении к сексуальным оргиям с помощью Библии

Опубликовано: 22.02.2024 09:41 , Обновлено: 22.02.2024

Одна из женщин, обвинивших некогда преподобного Марко Рупника в духовном, психологическом и сексуальном насилии, публично выступила в среду, 22 февраля, с требованием большей прозрачности от Ватикана и ответственности иерархов, которые покрывали действия иезуита в течение 30 лет.

59-летняя Глория Бранчиани появилась на пресс-конференции с одним из самых известных юристов, аккредитованных Ватиканом в Риме, Лаурой Сгро, чтобы впервые публично рассказать свою историю. Она подробно описала злоупотребления преподобного Марко Рупника, включая его пристрастие к сексу втроем, которые он оправдывал религиозными символами.

“Я приняла участие в сексе втроём, потому что он сказал, что это отсылка к Святой Троице, - заявила бывшая монахиня на конференции в Риме. - Мы были молоды, но наши идеалы эксплуатировались”. На пресс-конференции Бранчиани рассказала о долгих годах психологических манипуляций, сексуальных домогательств и в конце концов, женщина призналась, что потеряла девственность с Рупником.

[inf]Отстраненный от сана иезуит публично не комментировал эти обвинения, но его римская художественная студия заявила, что они бездоказательные, а сообщения СМИ об этом деле - клеветнический “суд Линча”.[/inf]

Если обвинения женщины подтвердятся, это станет серьезным извращением католической доктрины. Мозаики Рупника, яркого представителя “культурной революции” в католическом искусстве, украшают церкви и базилики по всему миру, в том числе католическую святыню в Лурде, Франция, строящийся кафедральный собор в Апаресиде, Бразилия, и часовню Святой Матери Апостольского дворца.

Скандал с Рупником уже более года то и дело попадает в заголовки газет, в том числе, из-за предположений, что к нему в Католической церкви есть некое привилегированное отношение из-за его всемирной славы как художника-иезуита и проповедника в Ватикане. К ордену иезуитов относится и Папа Франциск, и другие священники, как раз возглавляющие в Ватикане ведомство, ответственное за расследование сексуальных преступлений. В прессе даже появились предположения, что Ватикан хочет замять дело о “гареме из монахинь”.

В итоге, сам Марко Рупник был отстранён от сана летом 2023 года. И, казалось бы, скандал сошел на нет. Однако под давлением новых фактов и свидетельств Папа Римский Франциск в октябре 2023 года решил возобновить дело. А в Ватикане подтвердили, что в свете новых свидетельств намерены тщательно расследовать все обстоятельства и обвинения.

Встреча Папы Франциска и Марко Рупника ещё до разразившегося сексуального скандала

Иезуиты также выгнали Марко Рупника из ордена в прошлом году после того, как он отказался отвечать на обвинения в духовном, психологическом и сексуальном насилии со стороны примерно 20 женщин, большинство из которых, как и Бранчиани, состояли в религиозной общине иезуитов.

Сама же Бранчиани, которая впервые обвинила Рупника ещё в 1993 году, призвала обнародовать полную историю скандала с Рупником и сокрытия фактов, включая документацию Ватикана по этому делу. Она заявила, что, по ее мнению, Папа Римский все еще пребывает в неведении всех деталей сексуальной деятельности иезуита-художника.