Папа Римский призвал монахинь прекратить сплетничать и ходить с "уксусными лицами"

Опубликовано: 06.01.2025 16:00 , Обновлено: 06.01.2025

Папа Римский Франциск предложил монахиням Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской быть «глашатаями приветливости» и вести «образ жизни, основанный на дружелюбии и любви ко всем». Однако кроме позитивных пожеланий понтифик не забыл и ложку уксуса.

“Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это не выглядит дружелюбно. Это не то, что помогает привлечь людей. Уксус противен, а монахини с уксусным лицом… не буду даже говорить об этом”, — пожаловался глава Католической церкви.

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Также Франциск попросил сестер христовых прекратить сплетничать. «Сплетни убивают, сплетни отравляют. Пожалуйста, никаких сплетен среди вас, никаких. И просить об этом женщину — это героизм, но давайте двигаться вперед и без сплетен», - сделал достаточно маскулинное заявление Папа Римский.

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