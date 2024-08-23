Посланник Папы Римского назвал Беларусь "хорошим примером для всего мира". В чем?

Опубликовано: 23.08.2024 13:33 , Обновлено: 23.08.2024

Апостольский нунций Анте Йозич после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 23 августа назвал Республику "хорошим примером для всего мира" в сохранении "семейных ценностей".

“Я говорю много позитивного о вашей стране, особенно о Церкви, как о хорошем примере и для Европы, и для всего мира. То, что я видел здесь, - это важные ценности: моральные ценности, семейные ценности, которых мы на Западе не видим”, - сказал Йозич, передало агентство БелТА.

[info_b]Апостольский нунций - это постоянный дипломатический представитель Папы Римского в государствах, с которыми Святой Престол поддерживает дипломатические отношения.[/info_b]

“Позитивное всегда дает пример другим, и оно - в поддержку для всех остальных. Есть много хорошего, доброго в вашей стране”, - добавил Апостольский нунций.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Папа Франциск принял в июле 2024 года в Ватикане митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) Антония. Местные СМИ сообщили, что иерархи, скорее всего, говорили о войне в Украине и пути к ее завершению. В Ватикане подчеркнули, что встречи с представителями Московского Патриархата «направлены лишь на выработку более быстрого пути к миру».

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