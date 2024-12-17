Пара Римский рассказал, как его хотели взорвать

Опубликовано: 17.12.2024 19:27 , Обновлено: 17.12.2024

Папа Римский Франциск заявил, что избежал двойного взрыва, совершенного смертниками во время визита в Ирак три года назад. И все это благодаря британской разведке и иракской полиции, которые предотвратили покушение на его жизнь.

Франциск сделал такое заявление в своей автобиографии Spera (“Надежда”), выдержками из которой поделилась Corriere della Sera во вторник, в день 88-летия понтифика.

Франциск утверждает, что ему настоятельно рекомендовали воздержаться от поездки в Ирак в марте 2021 года, так как риски были высоки, особенно в Мосуле, северном городе, разрушенном боевиками “Исламского государства”.

Однако Папа Римский тогда заявил, что он полон решимости продолжить поездку. Позднее британская разведка проинформировала иракскую полицию о планируемых взрывах, когда Франциск прибудет в Багдад. В свою очередь, иракская полиция проинформировала службу безопасности Ватикана.

Понтифик рассказал, что одной из террористов-смертников была женщина, которая направлялась в Мосул, чтобы взорвать себя во время его визита. По его словам, грузовик также “мчался туда с тем же намерением”.

В книге, написанной совместно с итальянским писателем Карло Муссо и которая должна быть опубликована в январе, Франциск рассказал, что позже поинтересовался у службы безопасности Ватикана, что стало с террористами-смертниками. “Командир лаконично ответил: “Их здесь больше нет”, - написал Франциск. - Иракская полиция перехватила их и заставила взорваться. Меня это тоже поразило: даже это - ядовитый плод войны”.

Тогда Франциск продолжил трехдневную поездку по шести иракским городам, заявив тогда, что он путешествует как “паломник мира”. Тысячи христиан на севере страны были убиты под властью “Исламского государства” в период с 2014 по 2017 год, и еще сотни тысяч покинули свои дома, спасаясь от насилия и преследований.