Папа Римский открыл на Рождество Святую дверь Юбилея 2025 года. Что это значит для католиков?

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Опубликовано: 25.12.2024 10:00 , Обновлено: 25.12.2024

В канун Рождества Папа Римский Франциск открыл Святую дверь в базилике Святого Петра в Ватикане. Это повторится не раньше, чем через 25 лет.

Святая дверь, одна из пяти дверей, ведущих в Собору Святого Петра открывают только по случаю Святого года, также называемого Юбилеем. Об этом объявляют каждые 25 лет. Четверть века назад его открыл св. Иоанн Павел II, открывающий празднование Великого Юбилея 2000 года.

К слову, в отличие от предыдущих юбилеев, на этот раз Святая дверь открыта только в Вечном городе: в четырех папских базиликах и тюрьме Ребиббиа. Однако юбилейная пленарная индульгенция также будет доступна в церквях, назначенных епископами епархий.

Запланированную дату паломничества через Святые двери можно забронировать с помощью системы регистрации на сайте www.iubilaeum2025.va. Рядом с площадью Святого Петра, на via della Conciliazione 7, открыто информационное бюро, которое будет работать до февраля 2026 г. Там же паломники смогут получить памятное свидетельство, подтверждающее их прохождение через Святую Дверь.

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Что означает открытие двери для верующих?

Открытие двери – символ новой жизни, прощения грехов и примирения с Богом. Эта традиция берет свое начало с 1300 года и продолжится в 2025 году, который отмечается как Юбилейный год.

Этим обычаем католики обязаны Папе Бонифацию VIII. Первоначально юбилеи отмечались каждые 100 лет, затем срок ожидания сократился до 50 лет, а с 1475 года Святая дверь открывается каждую четверть века. Это особенное время для верующих, поскольку они могут пройти через эти символические врата и получить полную индульгенцию.

[inf]В Катехизисе Католической Церкви говорится, что индульгенция - это «отпущение перед Богом временного наказания за грехи, уже снятые в отношении вины» в таинстве примирения. Ее можно получить для себя или для усопшего, выполнив следующие условия: совершение дела, позволяющего ее получить (например, прохождение через Святые двери, посещение церквей, назначенных епископом на Юбилей) и:

причастная исповедь и исключение привязанности к какому-либо греху; Святое причастие; молитва в соответствии с намерениями Святого Отца.[/inf]

Нынешнюю дверь построили в 1949 году. Был объявлен конкурс на ее изготовление до Священного года. Его выиграл скульптор Вико Консорти, которому удалось завершить его за девять месяцев. Они были открыты в канун Рождества 75 лет назад.

Дверь была подарком Папе Пию XII от епископа Лугано и Базеля Франческо фон Стренга и верующих общин этих городов в знак благодарности Богу за то, что Швейцарию пощадили во время Второй мировой войны.

Вдохновением для итальянского скульптора послужили слова Папы: «Сделай этот Святой год, Господи, годом великого возвращения и великого прощения». 16 барельефов изображают библейские сцены, начиная с первородного греха и изгнания из рая. Последний имеет образ Христа как двери к спасению. Также были размещены гербы последующих пап, открывших Святую дверь.

Двери открываются лишь в канун Рождества

Между юбилеями их замуровывают, перед инаугурацией стену разбирают. Во время обряда под названием «Признание» в начале декабря этого года был снят металлический ящик, хранившийся в стене с момента окончания внеочередного Юбилея Милосердия в 2016 году.

В сундуке находились предметы и документы прошлого святого года, в том числе ключ, открывающий Святую дверь, дверные ручки, пергамент, подтверждающий акт закрытия, кирпичи и памятные медали, отчеканенные в предыдущий юбилей. Также было проверено состояние Святых врат.

Главной темой Юбилея в следующем году станет: «Паломники надежды». Святая дверь в базилике Святого Петра закроется не раньше конца 2025 года, так что у паломников будет достаточно времени, чтобы совершить символическое духовное путешествие. После окончания Юбилейного года дверь будет закрыта на следующие 25 лет.

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