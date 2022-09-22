Песков ответил, можно ли россиянам говорит слово «война» после объявления мобилизации

Опубликовано: 22.09.2022 14:57 , Обновлено: 26.02.2025

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября ответил журналистам на вопрос, можно ли теперь, после объявления «частичной мобилизации» говорить «война», а не «спецоперация».

«Нет, это специальная военная операция. Она не противоречит закону, поэтому здесь нет никакого нарушения», — передал его слова телеграм-канал «Радио Маяк» и прикрепил аудиозапись с его ответом.

Кроме того, Песков заявил, что вручение повесток задержанным на акциях протеста не противоречит закону. Об таких случаях ранее сообщили очевидцы.

Кстати, как писал Телеграф, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай отказался добровольно участвовать в мобилизации и ехать на фронт в Украине. Все дело в том, что ему позвонил ведущий канала «Популярная политика» под видом работника военкомата, их разговор попал под запись. А ещё предложили в 10 утра явиться на участок для мобилизации.

Сын Пескова отказался участвовать в мобилизации. Ему позвонили пранкеры под видом работников военкомата