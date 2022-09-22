У Зеленского обратились к мобилизованным россиянам - "Обеспечим лучшие условия"

Опубликовано: 22.09.2022 16:08 , Обновлено: 03.10.2022

В Офисе Зеленского обратились к россиянам, попавшим под мобилизацию, с предложением сдаваться, как только попадут в Украину.

“Если вы попали в Украину, то у вас, конечно, есть здесь родственники. Так что передайте сигналы, что вы готовы сдаться. Я вас уверяю, что у нас отработана вся система, чтобы обеспечить ваш переход в наш плен. Мы вас примем и обеспечим лучшие условия”, – заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

А то же время, он посоветовал россиянам всячески избегать попадания в ряды армии.

“Вас ждет проклятие и ненависть местного населения. Надо понять простую вещь – не менее 50 процентов российских солдат в россию не возвращаются, они остаются лежать на наших полях и в лесах”, - завивл он.

Также 22 сентября Алексей Арестович задался вопросом, как власти России решились на обмен пленными одновременно с объявлением мобилизации.

“Главный вопрос для меня — как Кремль умудрился провести обмен и вернуть “…кровавых нацистов” в день, когда он же объявил мобилизацию на борьбу с нацизмом?.. Большего удара по мотивации мобилизируемых трудно было себе представить”, — написал Арестович в своем Твиттере.

Ранее Телеграф сообщил, что в издании «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России заявили, что в скрытом седьмом пункте указа о мобилизации в РФ сказано, что в армию планируют призвать до миллиона человек. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг заявления о миллионе мобилизованных в указе, назвав их ложью.

В Кремле назвали «ложью» сообщение «НГ. Европа», что Путин приказал мобилизовать миллион россиян