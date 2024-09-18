«Отдаляемся с каждой секундой» — Пашинян назвал ОДКБ «угрозой будущему существованию Армении»

Опубликовано: 18.09.2024 12:31 , Обновлено: 18.09.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна близка к «точке невозврата» в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван заморозил участие в военном союзе из-за того, что там "создали угрозы для безопасности" республики.

Во время выступления на втором Всемирном армянском саммите премьер-министр подчеркнул, что членство в ОДКБ поставили на паузу не только потому, что организация “не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности страны”, но и потому, что ОДКБ “создаёт угрозы Армении, её дальнейшему существованию, суверенитету и государственности».

Также Пашинян отметил, что республика вернёт членство в военном союзе тогда, когда получит ответы на свои вопросы. Однако, по мнению политика, “очевидно, что этого уже не будет”. В связи с этим премьер-министр подчеркнул, Армения “всё дальше отдаляется от ОДКБ”, передало местное информагентство Armenpress.

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Что Ереван требует от ОДКБ?

В марте этого года Пашинян заявил, что Армения покинет союз, если его руководство не обозначит, как оно видит границы суверенной территории страны. При этом премьер напомнил: ранее в ОДКБ заверили, что готовы направить миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана.

«У нас возник вопрос: миротворцы – это нейтральная сторона, а ОДКБ – наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении – «красная линия» для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении», – сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что в организации не пояснили Еревану, каковы границы суверенной территории Армении. По словам премьер-министра, этот вопрос остаётся «на столе». Если члены военного альянса на него не ответят, то, по словам Пашиняна, “вопросы между Арменией и ОДКБ будут решены».

[info_b]После заявлении о “заморозке” членства в военном союзе Армения отказалась от участия в совместных военных учениях, а сам Пашинян пропустил несколько знаковых мероприятий организации. В частности, саммит ОДКБ в Минске в ноябре 2023 года.[/info_b]

Что ответили в Беларуси?

Комментируя такое решение армянских властей, в Беларусь вызвали посла для консультаций насчёт сложившейся ситуации. Речь идёт о заявлении премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он пообещал больше никогда не приезжать в нашу страну. В свою очередь пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что не понимает действий Пашиняна и “при чём тут Беларусь”.

Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьёзным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чём здесь Беларусь?» — отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он добавил, что представителя армянского посольства вызвали в белорусское внешнеполитическое ведомство, чтобы разъяснить ситуацию. Это произошло в четверг, 13 июня. Глаз подчеркнул, что если кто-то в Армении решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция, [link href=“https://www.belta.by/politics/view/belarus-otzyvaet-svoego-posla-v-armenii-dlja-konsultatsij-640952-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА».

«При чём здесь Беларусь?» — МИД ответил на заявление Пашиняна никогда не приезжать в страну

Ранее Telegraf.news писал, что Армения отказалась участвовать в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности в этом году. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Армения отказалась финансировать ОДКБ