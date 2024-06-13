"При чём здесь Беларусь?" — МИД ответил на заявление Пашиняна никогда не приезжать в страну

Опубликовано: 13.06.2024 18:27 , Обновлено: 14.06.2024

В пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси сообщили, что в четверг, 13 июня, из Армении вызвали посла для консультаций насчёт сложившейся ситуации. Речь идёт о заявлении премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он пообещал больше никогда не приезжать в нашу страну. В свою очередь пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что не понимает действий Пашиняна и "при чём тут Беларусь".

“Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьёзным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чём здесь Беларусь?” — отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он добавил, что представителя армянского посольства вызвали в белорусское внешнеполитическое ведомство, чтобы разъяснить ситуацию. Это произошло в четверг, 13 июня. Глаз подчеркнул, что если кто-то в Армении решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция, передало информагентство “БелТА”.

Напомним, утром того же дня премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что сам никогда впредь не поедет в Беларусь и не допустит, чтобы страну посещали официальные представители Армении. Поводом для такого категоричного заявления послужил инцидент во время майского визита Александра Лукашенко в соседний Азербайджан.

«Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. С этого момента ни один официальный представитель Армении больше не посетит Беларусь, пока президентский пост там занимает Лукашенко», — категорически заявил Пашинян.

По его словам, он не готов «обсуждать какие-то вопросы» и встречаться с белорусскими властями в формате ОДКБ. При этом премьер-министр Армении допустил возможность деловых контактов в рамках СНГ и ЕАЭС.

Тем временем заявления армянского политика прокомментировал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. По его словам, Пашиняну нужно сперва разобраться с протестами, которые идут в Армении, передало информагентство “ТАСС”.

Днём ранее, 12 июня, Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке войны в Карабахе. Армения выйдет из альянса, когда посчитает нужным, пообещал политик.

«Заранее не говорим, чтобы у вас настроение не упало» — Пашинян пообещал, что Армения выйдет из ОДКБ