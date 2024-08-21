МИД Беларуси потребовал от Армении возместить ущерб от "обстрела" картошкой посольства в Ереване

Опубликовано: 21.08.2024 20:52 , Обновлено: 21.08.2024

В МИД Беларуси сообщили, что пригласили в ведомство временного поверенного в делах Армении в Беларуси Нарека Тиратуряна. Все из-за инцидента с картошкой, случившегося в Ереване 21 августа.

Напомним, представители армянской партии «Во имя республики» забросали белорусское посольство в Ереване картошкой, помидорами и яйцами. В белорусском МИД армянского дипломата “подробно проинформировали о совершенном группой лиц акте вандализма”, а также “нанесенном белорусской дипмиссии ущербе”.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, армянской стороне указали на “обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала”.

“Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении”, - дополнили в МИД.

Telegraf.news ранее сообщал, что представители партии “Во имя республики” потребовали, чтобы Армения «порвала дипотношения с Беларусью, а посла этой страны объявила нежелательной персоной». Все из-за того, что в недавнем интервью телеканалу «Россия 1» Александр Лукашенко заявил, что Армения на Западе «никому не нужна» и «там о ней скоро забудут».

Посольство Беларуси в Армении забросали картошкой