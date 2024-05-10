Армения отказалась финансировать ОДКБ

Опубликовано: 10.05.2024 08:20 , Обновлено: 10.05.2024

Армения отказалась участвовать в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

“Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года “о бюджете ОДКБ на 2024 год”, таким образом - воздержится от финансирования этой организации”, - процитировало Бадалян латвийское издание TVnet.

При этом, по её словам, Ереван не намерен “противиться утверждению бюджета ОДКБ в ограниченном формате”.

По данным издания, в прошлом году страна потратила порядка 3,6 млн евро на взносы в ОДКБ и Евразийский экономический союз.

Напомним, что в конце февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян высказывался по поводу возможной приостановки членства Армении в ОДКБ. Тогда он заявил, что организация “вместо того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Армении в сфере безопасности”, наоборот, для страны “создает проблемы в сфере безопасности”.

Как следствие, Армения отказалась от участия в совместных военных учениях, а сам Пашинян пропустил несколько знаковых мероприятий организации. В частности, саммит ОДКБ в Минске в ноябре 2023 года.

Впрочем, на юбилейный саммит Евразийского экономического союза, который проходил в Москве 8 мая 2024 года, Пашинян всё же присутствовал. Однако, на параде Победы на Красной площади, куда были приглашены участники саммита, глава армянского правительства присутствовать отказался.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван планирует “углублять экономические и политические связи” со странами Запада. Однако, отвечая на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО, на которое намекали некоторые политические обозреватели после фактической заморозки Армении членства в ОДКБ, Мирзоян заявил, что “этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня”.

“Мы уже сотрудничаем с НАТО, участвуем в миротворческих миссиях в Афганистане, увеличиваем свое присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если вы имеете в виду намерение вступить в НАТО, то нет”, - процитировал главу армянского МИД портал TRT Russian.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в марте 2024 года премьер-министр Никол Пашинян назвал условие, при котором Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности.

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ» — Пашинян выдвинул ультиматум военному союзу