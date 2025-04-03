Опубликовано: 03.04.2025 20:17 , Обновлено: 03.04.2025

В Индии задержали американского туриста после того, как он совершил вылазку на Северный Сентинельский остров — дом одного из «самых изолированных и враждебных племён в мире». В качестве «даров» незваный гость оставил представителям донеолитической культуры банку Кока-Колы и кокос.

24-летний американец, как сообщил The Telegraph со ссылкой на индийскую полицию, в минувшую субботу предпринял экспедицию к острову, который с 1996 года официально закрыт для посещения. Вокруг острова действует пятимильная запретная зона, патрулируемая ВМС Индии, чтобы защитить уникальное племя сентинельцев от контактов с внешним миром и болезней, к которым у них нет иммунитета. Сентинельцы известны тем, что атакуют чужаков из луков — обстреливали даже вертолёты, а тех, кто высаживался на берег, убивали.

Тем не менее туриста это, видимо, не остановило. По данным полиции, он прибыл в Порт-Блэр (столицу Андаманских и Никобарских островов) 26 марта. Ранним утром 29 марта он отправился в путь с пляжа Курма Дёра на надувной лодке, к которой в местной мастерской приспособили мотор. Используя GPS, он к 10 утра добрался до северо-восточного берега запретного острова.

Около часа он сканировал местность в бинокль, но никого не увидел. Затем попытался привлечь внимание островитян, дуя в свисток — безуспешно. После этого американец ненадолго ступил на остров, оставил те самые «подношения» в виде колы и кокоса, собрал образцы песка, снял видео на камеру GoPro и отправился восвояси.

Вернувшись на пляж Курма Дёра к 7 вечера, его заметили местные рыбаки, которые и сообщили в полицию. Путешественника арестовали.

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Власти отметили, что поездка была «тщательно спланирована». Американец изучал морские условия, приливы и точки доступа. По данным полиции, это не первая его попытка нелегального контакта с коренными племенами архипелага. В январе он уже ездил на остров Баратанг и незаконно снимал на видео представителей племени джарава.

«Мы собираем больше информации о нём и его намерениях… Мы также пытаемся выяснить, где ещё он побывал», — заявил представитель полиции. Американцу уже предъявили обвинения в нарушении защиты племенных территорий.

Директор международной правозащитной группы Survival International Кэролайн Пирс назвала поступок туриста «глубоко тревожным, безрассудным и идиотским». Она подчеркнула, что его действия поставили под угрозу не только его собственную жизнь, но и жизни всего племени сентинельцев из-за риска занести болезни, от которых у изолированного народа нет иммунитета и которые могут привести к их полному вымиранию.

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Напомним, в 2018 году американский миссионер Джон Чау был убит сентинельцами при попытке высадиться на остров и обратить их в христианство.

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