Куда могут поехать отдыхать белорусы летом 2025 года? Турагент раскрыла все направления и цены

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Опубликовано: 13.03.2025 10:10 , Обновлено: 27.03.2025

Прошлым летом количество вариантов к морю белорусов не очень радовало. Выбор был невелик, а стоимость путевок зашкаливала. Чего ждать в новом пляжном сезоне? Об этом журналистке Telegraf.news рассказала турагент Вероника Семенча из Гродно.

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Вероника Семенча - исполняющий обязанности директора туристического агентства “Дон Кихот” в Гродно. Опыт работы - более 7 лет.

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Прямиком к морю

Агент с ходу признала, что полетные планы в 2025 году не сильно отличаются от 2024. Из новинок только Оман: “Но именно летом программы туда не предусмотрено”.

Египет, фото Вероники Семенча

С июня прямыми рейсами из Минска будут летать все те же страны, что в прошлом сезоне:

Египет: цены с вылетом от 850$ на “все включено” с человека при двухместном размещении;

цены с вылетом от 850$ на “все включено” с человека при двухместном размещении; Турция: от 700€ на “все включено” с человека при двухместном размещении;

от 700€ на “все включено” с человека при двухместном размещении; Грузия: от 600$ на завтраках с человека при двухместном размещении;

от 600$ на завтраках с человека при двухместном размещении; Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);

“Летом в ОАЭ не сезон, там очень жарко - свыше 40 ℃ . Комфортно будет только в одном регионе эмиратов - Фуджейре - это единственное место, которое омывается Индийским океаном. За счет чего и жара там переносится легче. Цены сюда в июне составят от 740$ на завтраках с человека при двухместном размещении, - отметила Вероника Семенча.

Фото Вероники Семенча

Но также сделала оговорку: “Если жара вам не страшна или вдруг хотите съездить на шопинг, можно рассмотреть и Дубай . В июне стоимость туда стартует от 600$ с человека при двухместном размещении на завтраках”.

Катар.

“На этом курорте такая же история с невыносимым зноем, как в эмиратах. Но летом не сезон, отсюда и цены более привлекательные. На человека выйдет от 700$ при одноразовом питании и двухместном размещении”, - разъяснила турагент.

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Фото Вероники Семенча

Летаем круглый год

Все вышеперечисленные варианты касались прямых чартерных (сезонных) рейсов , которые компании заказывают у перевозчика. Но также, по словам специалиста, можно рассмотреть и регулярные (круглогодичные) рейсы по расписанию. Однако “цены на них могут меняться каждый день”.

Вот эти направления:

Азербайджан : в июне пляжные варианты стоят от 590$ c человека при двухместном размещении, питание - только завтраки;

: в июне пляжные варианты стоят от 590$ c человека при двухместном размещении, питание - только завтраки; Индия (Гоа).

“Здесь будет нюанс: прямой перелет только в Дели. Оттуда придется сделать пересадку внутренним рейсом до Гоа. За поездку придется выложить от 1120$ с человека при двухместном размещении на завтраках”, - предупредила представитель турфирмы.

Фото Вероники Семенча

Автобусы подойдут не всем

Она также напомнила об автобусных турах с программой к морю: в Краснодарский край, Адыгею, Грузию и Абхазию.

“В данных вариантах цены намного приятнее, но это автобус и ночные переезды. Не всем такое нравится и подходит”, - отметила Вероника Семенча.

И отдельно оговорила путевки к морю на автобусе в Европу: Италию, Францию, Испанию. По ним компании оказывают поддержку, но “визы, как правило, открывают только под тур”.

Фото Вероники Семенча

Напоследок эксперт сделала не совсем утешительный прогноз для белорусов . По ее словам, цены на теперешнем этапе раннего бронирования уже немаленькие. А в сезон будут еще выше. Поэтому если планируете лететь отдохнуть летом на море, разумно позаботиться уже сейчас.

“Связано это в первую очередь с тем, что выбор стран, куда можно улететь из Минска прямым рейсом, невелик. С отправлением из столицы в основном возможен только один вариант - “Белавиа”. Эта компания выставляет высокие цены и очень редко их снижает, поскольку билеты даже при таких расценках все равно разбираются”, - обратила внимание специалист.

Фото Вероники Семенча

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