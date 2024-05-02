Настоящий театр. В соцсети Х показали, как происходит смена караула на индийско-пакистанской границе

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Опубликовано: 02.05.2024 16:51 , Обновлено: 02.05.2024

В представлении большинства смена почётного караула - это всегда что-то выверенное и утончённое. Однако не всегда. В соцсети Х показали, как происходит ритуал смены караула на индийско-пакистанской границе. Двадцатиминутное действо походит на настоящее театральное представление.

На границе Индии и Пакистана существует своя традиция совместной смены караула. Перед заходом солнца пограничники обеих стран проводят театральную церемонию, которая знаменует собой перекрытие границы на ночь.

Этот ритуал демонстрирует натянутость отношений между Индией и Пакистаном, которая сложилась исторически. Посмотреть на 20-минутную церемонию приходит множество зрителей с обеих сторон. Для этого там даже установлены трибуны. С одной стороны слышны крики «Да здравствует Индия!» на индийском, с другой – «Слава Пакистану!»

Каждый из караульных должен продемонстрировать противоположной стороне свою военную выправку, силу и мужество.

Пакистанцы в черной форме, индийцы в светло-зелёных мундирах. Головы увешанных медалями и вооружённых пограничников венчают веерообразные головные уборы.

Кульминацией действа становится одновременное опускание флагов. Оба караульных в конце обмениваются кратким рукопожатием. Это знак того, что страны хотя бы на короткое время становятся ближе, пусть даже для того, чтобы вместе закрыть ворота на границе.