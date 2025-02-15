«Где это может пригодиться?» - Ролик с рекордсменкой Гиннесса по лимбо-скейтингу набрал в TikTok 3 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 15.02.2025 18:23 , Обновлено: 15.02.2025

Новый ролик на официальном TikTok-аккаунте Книги рекордов Гиннесса за сутки набрал больше 3 млн просмотров и тысячи комментариев. На видео запечатлён мировой рекорд по лимбо-скейтингу - необычному и весьма эффектному виду катания на роликах. Впрочем, у зрителей после просмотра видео возникло немало вопросов.

[info_b]Лимбо-скейтинг подразумевает преодоление низких барьеров на роликовых коньках. В идеале для этого спортсмену нужно принять позу шпагата. Особую популярность этот необычный вид спорта приобрёл в Индии, где он превратился в настоящую субкультуру.[/info_b]

На видео, которое выложили в TikTok-аккаунте Книги рекордов Гиннесса, запечатлён рекорд Шристи Дхармендры Шармы, также родом из Индии. Она установила свой рекорд 18 декабря 2023 года, проехав под низко опущенными шестами дистанцию в 50 м всего за 9,59 секунды. Примечательно, что для девушки это уже не первый титул рекордсменки Гиннесса.

Впрочем, пользователей видеоплатформы, судя по комментариям, гораздо больше поразила не скорость, с которой спортсменке удалось преодолеть 50-метровую дистанцию с столь неудобной позе, сколько сама зрелищность процесса, а также мастерство оператора, подобравшего весьма любопытные ракурсы.

Заинтересовал зрителей и вопрос, который часто возникает у тех, кто знакомится с очередным рекордом Гиннесса - откуда вообще взялась идея именно в такой позе проезжать под опущенными “по самое не могу” шестами и насколько практически полезны в повседневной жизни продемонстрированные на видео навыки.

“Где это может пригодиться?” - смеясь поинтересовался один из зрителей. И получил немало ответов, многие из которых, разумеется, были шуточными.

Так, один из комментаторов написал, что с такими навыками “можно ехать по автобусной полосе, не пересекаясь с автобусом”, а кто-то предположил, что такие способности пригодятся при работе на СТО.

Впрочем, нашлись среди комментаторов и рационалисты.

“Просто люди ставят рекорд, порой они бывают бессмысленными”, - резюмировал один из них.