Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за обстрелов Россией украинских городов

Опубликовано: 23.11.2022 20:12 , Обновлено: 04.07.2024

Совет безопасности ООН соберется по требованию Украины на срочное заседание в 00:00 по минскому времени.

На заседании Совбеза ООН по Украине ожидается онлайн-участие президента Украины Владимира Зеленского. В постпредстве России при ООН возмутились данному факту, назвав это “нарушением правил процедуры”.

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Ранее 23 ноября Владимир Зеленский заявил, что дал указание украинскому постпреду при ООН запросить срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов России по Украине в среду.

“Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления”, - написал президент Украины в “Твиттере”.

Ранее Телеграф сообщил, что 23 ноября СМИ сообщили, что на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Через время стало известно, что в аварийный режим перевели еще две АЭС, которые находятся недалеко от границы с Беларусью.

Две украинские АЭС недалеко от Беларуси вошли в аварийный режим