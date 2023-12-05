Глава нацбезопасности Польши заявил, что НАТО должно быть готово к прямой войне с РФ через три года

Опубликовано: 05.12.2023 17:02 , Обновлено: 05.12.2023

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера в интервью Nasz Dziennik заявил, что НАТО должно быть готово к прямой войне с РФ через три года. В Германии решили иначе.

Этим заявлением Севьера прокомментировал недавнюю оценку немецких экспертов, которые считают, что после заморозки войны в Украине России хватит шести лет, чтобы подготовиться к прямому конфликту с НАТО. Глава Бюро национальной безопасности Польши считает эту оценку «слишком оптимистичной».

«Если мы хотим избежать войны, странам НАТО на восточном фланге следует принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Настало время, когда на восточном фланге необходимо создать потенциал, который стал бы четким сигналом сдерживания», – заявил Севьера.

Он призвал и дальше увеличивать численность польской армии.

Ранее Телеграф писал, почему генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг заявил, что нужно готовиться к плохим новостям.

«Нужно готовиться к плохим новостям» — Генсек НАТО назвал ситуацию в Украине «критической»