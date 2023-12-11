Парламент Польши отправил в отставку правительство-"зомби"

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Опубликовано: 11.12.2023 19:36 , Обновлено: 11.12.2023

11 декабря, в понедельник, на голосовании Сейм проголосовал против вотума доверия правительству Матеуша Моравецкого, депутата от PiS, назначенного президентом Польши Дудой. Только 190 депутатов поддержали состав правительства от правящей партии, в то же время 266 были против, никто не воздержался.

Трое депутатов от правящей партии PiS не приняли участия в голосовании.

Теперь Сейм взял на себя инициативу по выборам премьер-министра и правительства. Кандидатом новой коалиции на пост главы правительства является Дональд Туск. А вот глава PiS пообещал уйти в оппозицию.

“Дамы и господа, это политика, ничего экстраординарного в этом нет. Правительства меняются, теперь вопрос в том, что повлечет за собой эта перемена. Судя по заявлениям, это будет выглядеть как конец польской демократии, но мы надеемся, что это будет не так, - заявил Ярослав Качиньский. - PiS будет в оппозиции жесткой, но не тотальной”.

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Ранее Телеграф сообщил, что в понедельник днем, 27 ноября, президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства Матеуша Моравецкого. Этот факт вызвал волну комментариев как в самой Польше, так и в других странах.

Все дело в том, что у этого кабинета министров не было шансов получить одобрение парламента. Пока ещё правящая партия PiS, хоть и набрала больше других голосов по результатам октябрьских выборов, но не получила большинство в Сейме.

В Польше привели к присяге «правительство-зомби» — Politico