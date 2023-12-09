«Только не в легкой атлетике» – Глава World Athletics отреагировал на допуск россиян и белорусов к Олимпийским играм

Опубликовано: 09.12.2023 10:38 , Обновлено: 09.12.2023

На решение МОК о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже отреагировал глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу. Он высказался против.

В пятницу, 8 декабря, Телеграф написал, что Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) решил допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Но с условием, что «они смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе».

МОК допустил белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Но есть нюансы

В тот же день глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу отреагировал на это решение:

«Вы сможете увидеть нейтральных спортсменов из России и Беларуси в Париже, только не в легкой атлетике. Наша позиция не поменялась».

Коу добавил, что «эта позиция согласованная, принятая советом World Athletics и поддержанная исполнительным руководством».

[info_b]Себастьян Ньюболд Коу – британский политический деятель и спортивный функционер, президент World Athletics, рыцарь-командор ордена Британской империи. Член английского парламента в 1992-1997 годах, пожизненный пэр с 2000 года, барон Рэнморский (графство Суррей). Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.

(Википедия)[/info_b]