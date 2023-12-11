"Крайне дискриминационные" — НОК потребовал от МОК разъяснить условия допуска белорусов к Олимпиаде-2024

Опубликовано: 11.12.2023 13:52 , Обновлено: 11.12.2023

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси отреагировали на допуск белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Там "поприветствовали" решение Международного олимпийского комитета (МОК), но объяснили, почему оно "удовлетворяет не в полной мере".

“Мы приветствуем допуск к Играм в Париже-2024 белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересы белорусского спортивного сообщества в полной мере”, — заявили в белорусском комитете.

Там объяснили это тем, что “строгие ограничения”, которые выдвинул МОК, “включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах” “являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны”.

При этом в НОК подчеркнули, что не все Международные федерации “руководствуются рекомендациями и решениями МОК”.

“Международная ассоциация легкоатлетических федераций даже не пытается скрыть откровенно дискриминационную и политизированную позицию по отношению к нашим спортсменам”, — считают в комитете.

В связи с этим в НОК потребовали “четких разъяснений «дискриминационных» условий доступа к участию в оставшихся квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже не только со стороны МОК, но и международных федераций как основных организаторов соревнований в своих видах спорта”.

Допуск МОК

Напомним, 8 декабря стало известно, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) решил, что белорусские спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, все же будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Однако там назвали определенные условия для атлетов:

участие только в индивидуальных видах спорта;

нейтральный статус;

запрет на флаг, гимн или другие символы;

запрет для спортсменов и вспомогательного персонала, “которые активно поддерживают войну”;

запрет для спортсменов, “имеющих контракты с органами национальной безопасности и военными структурами”.

World Athletics выступила против

На решение МОК о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже отреагировал глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу. Он высказался против.

«Вы сможете увидеть нейтральных спортсменов из России и Беларуси в Париже, только не в легкой атлетике. Наша позиция не поменялась», — заявил он.

«Только не в легкой атлетике» – Глава World Athletics отреагировал на допуск россиян и белорусов к Олимпийским играм