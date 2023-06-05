"Никогда не была так важна" - Польша ворвалась в ТОП-20 экономик мира. А какие три страны контролируют экономику Земли?

📊 Анализ

Опубликовано: 05.06.2023 14:33 , Обновлено: 06.01.2025

Польша в 2022 году была ответственна за 1% от всего мирового ВВП. Об этом сообщили в Международном валютном фонде (МВФ). Это позволило Польше попасть в двацатку стран, оказавших наибольшее влияние на мировую экономик. Для сравнения, Беларусь смогла произвести 0,12% от всего мирового ВВП, но насколько повлияла на мировую экономику, в МВФ умолчали.

«Польская экономика никогда не была так важна для мировой торговли, как сейчас», — похвалился директор Польского экономического института (PIE) Петр Арак.

По данным МВФ, Польша заняла, наряду с Австралией, 19-е место в двадцатке ведущих стран мира. При этом в списке стран с наибольшим влиянием на мировую экономику поляки оказались выше, чем в рейтинге по доле от мирового ВВП. По оценкам МВФ, польский валовой внутренний продукт в 2022 году составил около 688,3 млрд долларов США. Это дало Варшаве 22-е место в мире между Тайванем и Аргентиной.

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Помимо Польши и Австралии, в двадцатку стран, оказывающих наибольшее влияние на мировую экономику, вошли по порядку из списка фонда:

Китай, США, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия, Бразилия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Мексика, Южная Корея, Канада, Испания, Саудовская Аравия, Египет.

При этом, на долю трех стран, вносящих наибольший вклад в мировой ВВП, в совокупности приходится более 41% от общего объема. Китай привнес около 18,5%, США - 15,6%, а Индия менее 7,3%.

В настоящее время Польша является «одним из самых привлекательных мест для инвестиций в Европе», заявил директор PIE. Почти каждая четвертая европейская компания, которая перемещает производство в другую страну, решает разместить его в Польше, сообщил Арак. По словам директора PIE, ключевыми факторами, определяющими инвестиционную привлекательность Польши, являются «высокая и постоянно растущая производительность, относительно низкая стоимость рабочей силы, таланты, хорошая инфраструктура и доступ к внутреннему рынку ЕС».

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По данным Международного валютного фонда, ВВП Польши в 2023 году составит почти 748,89 млрд долларов США. Это по-прежнему ставит ее на 22-е место из 191 страны, для которой МВФ готовит оценки. Для Беларуси в МВФ подготовили прогноз, в котором говорится, что за 2023 год экономика сможет вырасти на 0,7% и составит 73,54 млрд долларов.

По прогнозам МВФ, страной с крупнейшей экономикой в 2023 году станут Соединенные Штаты с почти $27 трлн ВВП. По оценкам МВФ, второй в рейтинге Китай достигнет ВВП в размере более 19 триллионов долларов США. Германия станет крупнейшей экономикой Европы с ВВП в размере 4,3 триллиона долларов.

МВФ прогнозирует увеличение доли Китая и Индии и снижение доли США в мировом ВВП. Ожидается, что аналогичная тенденция сохранится до 2028 года. Тогда их суммарная доля в мировой экономике должна составить почти 43%. На Китай будет приходиться почти пятая часть (19,7%), на США — менее 14,5%, а на Индию — почти 8,7%.

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