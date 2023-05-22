"Нестыковки какие-то" - Лукашенко рассказал, в чем "мало верит" правительству Беларуси

Опубликовано: 22.05.2023 11:49 , Обновлено: 22.06.2023

Александр Лукашенко принял 22 мая во Дворце Независимости посла Беларуси в России Дмитрия Крутого. Во время встречи он признался, что не во всем верит Совмину Беларуси.

Александр Лукашенко также пообещал 24 мая полететь в Москву. По его словам, он так часто встречается с Путиным не для того, чтобы “посмотреть друг на друга”, а “помочь” правительству решить накопившиеся проблемы.

“Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях”, – сообщила его слова пресс-служба.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь всегда сталкивалась с проблемами в торговле с Россией.

“Вы прекрасно помните, работая в Администрации, в правительстве, какова была ситуация в торговле с Россией. Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Ясно, что изменилось. Но вам свежим глазом, находясь в этом “котле”, виднее”, - заявил он.

Что ответил Дмитрий Крутой, пресс-служба Александра Лукашенко пока не сообщила.