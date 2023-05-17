"Жесткий мобилизационной подход" - Червяков назвал "самое важное" достижение белорусской кономики

Опубликовано: 17.05.2023 16:47 , Обновлено: 17.05.2023

Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил 17 мая, что белорусская экономика начала восстанавливаться благодаря "жёсткому мобилизационному подходу". По словам чиновника, это привело к "самому важному" достижению .

«Зарплата в реальном выражении, то есть, за вычетом инфляции, увеличилась на 1,7%, пенсии на 9%, а доходы в целом – на 0,3%», – заявил Александр Червяков.

По его словам, этого удалось достичь за счёт постепенного восстановления ВВП.

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«Сохраняется восстановительная динамика в экономике: ВВП ежемесячно прирастает в среднем на 1,5 процентного пункта. В «чистом» апреле вышли на рост в 3,8 процента. При этом положительный вклад обеспечивают практически все отрасли. Стабильно прибавляет промышленный комплекс – темп роста за январь-апрель составил 102,3%. Прирастает и сельское хозяйство – 103,7%»,- поделился статикой министр экономики.

Согласно Белстату, ВВП Беларуси по итогам января-марта 2023 года составил снизился на 2,1%. А уже в апреле падение составило 0,6%, сообщили а Национальном статистическом комитете. Самый плохой показатель пока остаётся за отраслью экономики “Информация и связь” (-0,9%). Таким образом темпы падения белорусской экономики значительно замедлились, что министр экономики и назвал приростом.

Ранее Телеграф сообщил, что в Евразийском банке развития (ЕАБР) сообщили 27 марта, что падение ВВП в Беларуси в начале этого года было “обусловлено высокими показателями первых месяцев 2022 года”.

В ЕАБР рассказали, что по мере того, как январь и февраль 2022 года перестанут использоваться для сравнения, ВВП Беларуси начнет показывать рост. Ведь в прошлом году весной началось серьезное падение ВВП. А как известно, рост экономики высчитывают сравнивая с прошлым годом.

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