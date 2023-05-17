Такого не было 10 лет. Головченко объявил о рекордных зарплатах белорусов. А что у соседей?

📊 Анализ

Опубликовано: 17.05.2023 11:40 , Обновлено: 17.05.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в первом квартале 2023 года белорусы получили рекордные зарплаты. Для большей убедительности он перевел их в доллары.

По его словам, средняя зарплата за первые 4 месяца 2023 года “в долларовом эквиваленте” составила $627. Чего, по словам пресс-службы правительства, белорусы не видели последние 10 лет. Речь идёт о средней номинальной начисленной зарплате до уплаты налогов и ФСЗН.

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Что происходило с доходами белорусов в начале 2023 года?

Недавно Белстат сообщил, что реальные доходы белорусов в первом квартале 2023 года выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Данных по зарплатам за апрель ведомство не публиковало.

А вот в марте этого года средняя начисленная зарплата составила 1814,2 рубля, что по курсу на тот месяц составило даже 638,3 доллара. Рост реальной зарплаты по сравнению с мартом 2022 года в Белстате тогда оценили в 7,1%.

Стоит отметить, что средняя зарплата по стране показала такие успехи благодаря Минску (2512 руб) и Минской области (1830 руб). В остальных областях Беларуси средняя начисленная зарплата варьировалась от 1478 рублей (506 долларов) в Могилевской области до 1633 (559 долларов) в Гомельской.

Что у соседей?

Рост средних начисленных зарплат в 2022 и начале 2023 года показали все соседние страны. В основном это связано с ростом инфляции, как и в Беларуси, а поэтому реальные зарплаты росли не так быстро.

В Литве средняя начисленная зарплата на начало 2023 года составляла около 1 900,3 евро (2058 долларов по курсу), показав рост почти на 200 евро за год. Более актуальных сведений пока нет, но известно, что в 2022 году большая часть работников в Литве (около 43%) получали доходы в размере 1000–2000 евро, 17% – 2000–3000 евро, больше 3000 евро получали около 12% работников.

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Средняя зарплата в Польше в первые месяцы 2023 года составила 7124 злотых (1719 долларов). Она показала рост на 14%. При этом в Польше сложилась необычная для большинства белорусов ситуация, так как бюджетники зарабатывают там больше работающих на частников на 10,2%.

В Латвии местные работники брезгуют зарплатой ниже 1000 евро, считая такую работу низкооплачиваемой, пишут местные издания. При этом сами же местные эксперты признают, что примерно 25% всех оплат труда происходит наличкой в конвертах. Несмотря на это, средняя зарплата на конец 2022 года в Латвии составляла 1373 евро (1487 долларов).

В России средняя начисленная зарплата в феврале 2023 года, согласно данным Росстата, составила 65 тыс рублей (805 долларов). А вот согласно исследованию экспертов “Авито Работа”, за первый квартал 2023 года средняя зарплата в России составила 53 096 рублей в месяц (656 долларов). Разница, по всей видимости, получилась из-за того, что эксперты считали деньги на руки, а Росстат - начисленную.

В Украине , где идёт война, зарплаты тоже платят. Среднемесячная оплата труда украинцев в 2022 году составила 14847 гривен, но из-за инфляции и падения курса местной валюты в долларах она упала до 459. Государственная служба статистики Украины после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах, поэтому зарплаты подсчитывают некоторые аналитические агентства и биржи труда.