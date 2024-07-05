«Никакий дискуссии без Украины» - В ЕС открестились от визита венгерского премьера в Москву

Опубликовано: 05.07.2024 16:03 , Обновлено: 05.07.2024

Официальный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля вызвал переполох в европейских политических кругах. Поскольку Венгрия на днях переняла председательство в Совете ЕС, некоторые восприняли эту поездку и встречу Орбана с президентом России Владимиром Путиным как признак некоторого "потепления" в отношениях Москвы с ЕС. Брюсселю пришлось объясняться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию с рабочим визитом 5 июля и уже успел провести встречу с российским президентом, его помощником Владимиром Мединским и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Его визит в Москву состоялся сразу же после официального визита в Киев, где он провёл переговоров с президентом Владимиром Зеленским и озвучил ему своё предложение и видение мирных переговоров с Россией. В числе прочего венгерский политик, известный своей критической позицией по вопросу войны и поддержки Киева со стороны Евросоюза, предложил Зеленскому “прекратить огонь и потом продолжить переговоры”.

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Судя по короткому сообщению пресс-службы Кремля, вопрос мирного урегулирования конфликта с Украиной затрагивался и на встрече Орбана с Путиным. При этом сам российский лидер в своей приветственной речи подчеркнул, что Орбан на этот раз прибыл в Москву “не только как наш давний партнёр, но и как председательствующий в Совете ЕС”.

“У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации и, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении”, - процитировала Путина пресс-служба Кремля.

На такую подачу визита Орбана в Москву тут же отреагировали в Брюсселе. Г лава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель категорично заявил, что венгерский премьер не получал мандата Совета ЕС на переговоры с Москвой, а его визит носит исключительно двусторонний характер, а сам Евросоюз “не поддерживает контактов с Владимиром Путиным”.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей официальной страничке в соцсети Х пояснил, что председательство Венгрии в ЕС не дает Орбану “мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС”, а отношение ЕС к России как ответственной стороне в конфликте с Украиной осталось неизменным.

“Никакие дискуссии об Украине не могут состояться без Украины”, - заявил Шарль Мишель.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признала действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такая формулировка используется в резолюции, которую приняли 3 июля на 31 сессии в Бухаресте. В ответ Госдума и Совет федерации России приняли заявления о приостановке участия в организации, обвинив ПА ОБСЕ в “дискриминационных подходах, двойных стандартах и тотальной русофобии”.

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Тем временем Владимир Путин 4 июля заявил, что основой для мирных переговоров с Украиной могут послужить Стамбульские соглашения 2022 года. Они, по его словам, до сих пор остаются “на столе переговоров”.

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