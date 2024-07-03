ПА ОБСЕ обвинила Россию в "геноциде украинского народа". В Москве ответили приостановкой участия в организации
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признала действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такая формулировка используется в резолюции, которую приняли 3 июля на 31 сессии в Бухаресте. В ответ Госдума и Совет федерации России приняли заявления о приостановке участия в организации, обвинив ПА ОБСЕ в "дискриминационных подходах, двойных стандартах и тотальной русофобии".
Авторы Бухарестской декларации, принятой парламентариями ОБСЕ по итогам обсуждений, проходивших с 29 июня по 3 июля, выразили “серьезную обеспокоенность потенциальными актами геноцида, совершаемыми российскими вооруженными силами против украинского народа”. Согласно их заявлению, в распоряжении парламентариев есть “значительный объем доказательств намеренного геноцида”, а о “преднамеренном пути к истреблению” свидетельствуют “публичные заявления российских официальных лиц, задокументированные военные преступления и действия, которые могут представлять собой преступления против человечности, а также вопиющее игнорирование российскими войсками различия между мирными жителями и военными”.
В ПА ОБСЕ обвинили российское руководство в проведении “последовательной и системной политики, направленной на массовое истребление украинского населения”, и заявили, что действия российских Вооруженных силы, политического и военного руководства страны в Украине “представляют собой геноцид против украинского народа”.
В связи с этим ПА ОБСЕ призвала Россию “немедленно выполнить решение Европейского суда по правам человека от 1 марта 2022 года, предписывающее Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов на Украине”, а также аналогичное по требованиям постановление Международного Суда от 16 марта 2022 года.
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В ответ на это российская Государственная дума и Совет федерации приняли совместное заявление о приостановке своего участия в работе ПА ОБСЕ, которая, по их словам, превратилась в “политизированный инструмент для целенаправленной реализации антироссийского курса”. Российские парламентарии обвинили своих европейских коллег в “намеренном искажении причинно-следственной связи событий, происходящих на Украине”, “предвзятых дискриминационных подходах и двойных стандартах”, а также в “тотальной русофобии”.
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Контакты с Парламентской ассамблеей ОБСЕ приостановили на неопределенный срок, однако заявили о готовности вернуться к сотрудничеству “при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности”.
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