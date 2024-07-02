Премьер Венгрии попросил Зеленского «пойти немного другим путем». Как предложил организовать переговоры с Путиным?

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Опубликовано: 02.07.2024 15:28 , Обновлено: 04.07.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, прибыл с официальным визитом в Киев, впервые с момента начала активных боевых действий в Украине. В официальном заявлении по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским венгерский политик, известный своей критической позицией по вопросу войны и поддержки Киева со стороны Евросоюза, озвучил своё предложение и видение мирных переговоров двух воюющих государств.

Визит Орбана в Киев стал его первой официальной зарубежной поездкой после того, как Венгрия вступила в должность председателя в Совете ЕС. На своей официальной страничке в Facebook Орбан написал, что её целью стало желание Венгрии “внести свой вклад в поиск решения проблем, которые встают перед Европейским союзом”.

Выступая перед журналистами в Киеве после встречи с Зеленским Орбан отметил, что война Москвы и Киева “очень интенсивно влияет и на безопасность Европы” и призвал стороны к переговорам, но не в том формате, который ранее озвучивали украинская и российская стороны. По словам Орбана, предложенные Зеленским мирные инициативы “требуют много времени”.

“Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры”, - заявил венгерский премьер, который ранее не раз критиковал масштабные поставки западного вооружения для ВСУ и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Видео заявления Орбана опубликовал в своём официальном Telegram-канале Владимир Зеленский.

Сам украинский лидер отметил, что нынешние переговоры с Орбаном могут стать “основой нового двустороннего документа” между двумя странами, который “будет регулировать все взаимоотношения” и “будет основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией”. Однако, конкретного ответа на озвученное Орбаном предложение он в итоговом коммюнике не дал.

Ранее Telegraf.news рассказал, что немецкое издание Politico назвало Виктора Орбана “самым большим внутренним препятствием на пути поддержки Украины со стороны ЕС” на протяжении последних двух лет. В декабре прошлого года он заявил, что если ЕС одобрит членство Украины, это станет “ужасной ошибкой” для Евросоюза.

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В свою очередь президент Сербии Александр Вучич в июньском интервью швейцарской газете Die Weltwoche выразил “абсолютную уверенность” в том, что “через короткий промежуток времени” мир “ждёт настоящая катастрофа” из-за войны в Украине. По его словам, обострение конфронтации произойдёт уже осенью 2024 года, если нынешние союзники Украины, “крупные державы ничего не предпримут”.

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