Опубликовано: 15.07.2025 16:03 , Обновлено: 15.07.2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировали слова Дональда Трампа о возможных последствиях для России и её торговых партнёров при неурегулировании конфликта в Украине за 50 дней. По словам Лаврова, Россия хотела бы понять, что стоит за этими заявлениями, заявив, что сам Трамп находится под «огромным, неприличным давлением» со стороны ЕС и НАТО.

Лавров заявил на пресс-конференции, что ранее уже звучали требования об урегулировании за 24 часа и 100 дней. «Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением… Хотим понять, чем движим президент Соединённых Штатов», — сказал он. По мнению главы МИД РФ, ЕС и НАТО «бесцеремонно поддерживают требования» украинской стороны и продолжают поставки вооружений.

В свою очередь, Песков назвал заявления Трампа «весьма серьёзными», отметив, что в Кремле «нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне».

Отдельно Лавров высказался о санкционной политике Запада. Приведя в пример пословицу «не рой другому яму», он заявил, что от вводимых ограничений в первую очередь страдает сама европейская экономика.

«Всё это, конечно, уже нанесло очень серьёзный ущерб европейской экономике. Здравые и объективные европейские аналитики, экономисты, политологи признают, что ущерб несёт прежде всего автору этой санкционной войны», — заявил российский министр.

При этом он выразил уверенность, что Россия справится с новыми санкциями.

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Напомним, президент США Трамп объявил на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте, что принял решение о сделке по поставкам оружия в Украину. По его словам президента США, новое оборудование будет изготовлено для стран НАТО и далее будет отправлено в Украину.

Трамп также заявил, что он «очень, очень недоволен» Россией, и пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере до 100%, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс по мирному соглашению.

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О переговорах с Украиной

Оба представителя российских властей также затронули тему переговоров с Украиной. По их словам, в Москве продолжают ожидать от Киева сигналов о готовности к возобновлению диалога. «Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили», — сообщил Песков.

Лавров, в свою очередь, заявил, что если Киев считает стамбульский формат исчерпанным, то это подтверждает его «наплевательское отношение к собственным гражданам».

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