Зеленский временно отказался от переговоров с Россией. Почему?

Опубликовано: 10.07.2025 21:01 , Обновлено: 11.07.2025

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме 10 июля озвучил своё условие для возобновления переговоров с Россией. По его словам, следующего раунда не будет до тех пор, пока стороны не выполнят все договорённости, достигнутые ранее в Стамбуле.

Как передал украинский телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на заявление Зеленского, речь идёт о завершении процесса обмена телами погибших. «Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече», — заявил он.

В Кремле, в свою очередь, видят ситуацию иначе. Как заявил днём 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировало ТАСС, в Москве ждут «каких-то сигналов из Киева» о готовности к новому раунду.

При этом Песков не считает, что переговорный процесс «застопорился».

Напомним, между Россией и Украиной прошло несколько обменов тел погибших. Первый их них, к примеру, прошёл по формуле «1212 на 27».

Новость Телеграф