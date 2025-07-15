"России все равно" - Медведев ответил Трампу на "театральный ультиматум"

Опубликовано: 15.07.2025 09:39 , Обновлено: 15.07.2025

Член Совета безопасности России и бывши президент Дмитрий Медведев написал в соцсети X на английском языке, что Кремль не беспокоят ультиматумы Белого дома.

“Трамп предъявил Кремлю театральный ультиматум. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно”, - говорится в сообщении.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США Дональд Трамп в соцсети The Truth Social ответил на слова бывшего президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил передать ядерное оружие Ирану. Глава Белого дома обвинил российского чиновника в легкомысленности.

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Тем временем, в ЕС были не очень довольны объявленным Трампом решением по России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала новую отсрочку президента США Дональда Трампа во введении санкций против России. Ранее глава Белого объявил о новых пятидесяти днях в течение которых он будет ждать согласия Владимира Путина на мирные переговоры.

В ЕС не оценили «кувалду» Трампа для России