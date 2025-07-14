"Огромное количество" - Трамп и генсек НАТО Рютте пообещали Украине новые вооружения

Опубликовано: 14.07.2025 19:15 , Обновлено: 14.07.2025

Трамп объявил на встрече с генсеком НАТО (Организация Североатлантического договора) Марко Рютте, что принял решение о сделке по поставкам оружия в Украину. По словам президента США, в его стране производят "самую лучшую военную технику в мире".

Новое оборудование будет изготовлено для стран НАТО и далее будет отправлено в Украину.

“Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, все самое лучшее, европейские страны это знают, и сегодня мы заключили сделку. Европейские страны знают об этом, и сегодня мы заключили сделку, и я попрошу Марка (Рютте - генсек НАТО) рассказать об этом, но сегодня мы заключили сделку, согласно которой мы собираемся отправлять им оружие, а они (европропейцы) будут платить за него”, - заявил Трамп.

Трамп также заявил, что он “очень, очень недоволен” Россией, и пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере до 100%, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс по мирному соглашению.

“Я кладу трубку, говорю, это был отличный разговор, а потом на Киев летят ракеты. Разговоры не имеют значения,” — пожаловался Трамп.

«Я прихожу домой и говорю Первой леди: знаешь, я сегодня разговаривал с Путиным — мы прекрасно пообщались. А она отвечает: О, правда? А тем временем очередной [украинский] город подвергся удару», - ещё раз пожаловался глава Белого дома на бесполезность общения с Путиным.

“Война должна прекратиться”, - сказал Трамп, ещё раз раскритиковав “все разговоры” Путина о том, что Россия продолжает свои атаки на украинские города.

Рютте, в свою очередь, пообещал, что Украина “получит в свои руки действительно огромное количество военной техники” для противовоздушной обороны и ракет для борьбы с Россией, и призвал Путина серьезно отнестись к предупреждению Трампа.