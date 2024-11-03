«Не сможем сдержать Израиль» - США направили свои бомбардировщики в регион в ожидании «сокрушительного ответа» Ирана

🎥 Видео

Опубликовано: 03.11.2024 10:06 , Обновлено: 03.11.2024

Центральное командование Вооружённых сил США решило усилить военное присутствие страны на Ближнем Востоке и направить в регион дополнительные эсминцы, истребительные эскадрильи, танкеры и дальние бомбардировщики B-52. На такой шаг американские военные пошли после того, как 2 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз пригрозил Израилю "сокрушительным ответом" за атаку на иранские военные объекты в октябре.

В своём субботнем обращении верховный лидер Ирана пригрозил “сокрушительным ответом” не только Израилю, но и его союзникам, в первую очередь - США, за недавние атаки на иранские военные базы.

“Враги, будь то сионистский режим или Соединенные штаты Америки, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном, иранским народом и фронтом сопротивления”, - передало слова Хаменеи израильское издание The Times of Israel.

Ни время предполагаемой атаки, ни её характер и масштаб аятолла в своём выступлении не уточнил. Израильский телеканал Channel 12, ссылаясь на собственные анонимные источники, что израильские спецслужбы предполагают, что Иран может решить действовать через свои шиитские ополчения в Ираке и Йемене, а не отвечать напрямую, тем самым пытаясь снизить риск ещё одного израильского удара по иранской территории. Впрочем, неназванный источник телеканала заявил, что “высокопоставленные сотрудники служб безопасности угрожают жёстко ответить на любую атаку, независимо от того, откуда она исходит”.

Тем временем США в последние дни несколько раз предостерегли Иран от удара по Израилю, предупредив, что Вашингтон в этом случае не сможет сдержать израильских военных ответной реакции.

“Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль и мы не сможем гарантировать, что следующая атака будет выверенной и целенаправленной, как и предыдущая”, — привел слова неназванного американского чиновника портал Axios.

Толчок к «полномасштабной войне»? Израиль атаковал ракетами 20 военных объектов в Иране

Тем временем Центральное командование ВС США сообщило утром в воскресенье, 3 ноября, что в регион уже прибыл бомбардировщик B-52.

[info_b]B-52 - Boeing B-52 Stratofortress (в переводе с английского - “Стратосферная крепость”) — американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик компании Boeing, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолёт оборудован инфракрасной и высокочувствительной телевизионной системами, которые повышают его боевые возможности и обеспечивают полёт на малой высоте. Способен нести ядерное оружие, а максимальная бомбовая нагрузка может достигать 31,5 тыс. кг.[/info_b]

Американскую ПРО THAAD готовят к работе, а в Красном море теперь базируется LORA

По данным израильских СМИ, в настоящее время американские военные укомплектовывают в Израиле свою батарею THAAD (передовой комплекс ПРО Terminal High Altitude Area Defense, способный отражать баллистические и гиперзвуковые ракеты за пределами атмосферы), а в Аравийское море прибыл американский авианосец USS Abraham Lincoln.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил в пятницу, 1 ноября, что в регион дополнительно прибудут ещё больше эсминцев, истребительных эскадрилий, танкеров и дальних бомбардировщиков B-52, чтобы сдерживать Иран и его союзников от возможных ударов по Израилю.

В свою очередь арабские СМИ опубликовали 2 ноября кадры, свидетельствующие о том, что ракетный катер ВМС Израиля пересек Суэцкий канал и теперь находится в Красном море. На его борту есть усовершенствованная пусковая установка, способная запускать усовершенствованную ракету LORA, разработанную компанией Israel Aerospace Industries и имеющую дальность полета до 400 километров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что американский телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, сообщил, что Израиль за этот год уничтожил все четыре зенитных ракетных комплекса С-300, которые поставила Ирану Россия к началу 2024 года.

Израиль уничтожил все С-300, поставленные в Иран Россией — Fox News

Тем не менее, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами предупредил, что Израилю придётся столкнуться с «горькими и невообразимых последствиями» октябрьской атаки на иранские военные объекты, а начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что Израиль «проявил сдержанность» в своей атаке на Иран, использовав лишь «часть своих возможностей».

Иран предупредил Израиль о «горьких последствиях» ударов по военным объектам